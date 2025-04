Rollei HS Freeze X-Serie: Studioblitze mit Rekordabbrennzeiten

Wenn Bewegungen einfrieren und selbst schnellste Aktionen gestochen scharf abgebildet werden sollen, stoßen viele Studioblitze an ihre Grenzen. Mit Abbrennzeiten von bis zu 1/27.000 Sekunden bringt Rollei nun die nächste Generation seiner Studioblitze auf den Markt. Die neue HS Freeze X-Serie richtet sich an Fotografen, die sowohl im Studio als auch on location gehobene Ansprüche an ihre Lichtquellen stellen. Die neuen Modelle 6X, 4X und 2X decken mit Leistungsklassen von 250 bis 600 Wattsekunden ein breites Spektrum ab und bieten zudem bi-colores LED-Einstelllicht sowie ein Touchdisplay zur präzisen Steuerung.

Technische Hochleistung für bewegte Motive

Das Flaggschiff der neuen Serie, der HS Freeze 6X, setzt mit 600 Wattsekunden und einer Leitzahl von 88 Maßstäbe in seiner Klasse. Die Abbrennzeit von bis zu 1/27.000 Sekunden prädestiniert ihn für Action-Fotografie und schnelle Bewegungsabläufe, die absolut scharf abgebildet werden sollen. Mit dem etwas kompakteren Rollei HS Freeze 4X (400 Wattsekunden, Leitzahl 72, Abbrennzeit bis 1/24.000 Sekunden) bietet Rollei eine ausgewogene Balance zwischen Leistung und Mobilität. Für Fotografen, die maximale Portabilität benötigen, ist der HS Freeze 2X mit 250 Wattsekunden, einer Leitzahl von 50 und einer Abbrennzeit von bis zu 1/24.700 Sekunden konzipiert.

Besonders hervorzuheben sind die kurzen Recyclingzeiten: Sowohl der 6X als auch der 4X benötigen 0,01 bis 0,9 Sekunden, um für den nächsten Einsatz bereit zu sein. Der kompaktere 2X liegt mit 0,01 bis 1,2 Sekunden nur knapp dahinter. Diese Werte bedeuten in der Praxis, dass selbst bei Serienaufnahmen mit hoher Frequenz kaum Wartezeiten entstehen – ein entscheidender Vorteil bei dynamischen Shootings, bei denen jeder Moment zählt.

Flexibilität durch bi-colores LED und Akkubetrieb

Eine Neuerung der X-Serie ist das integrierte bi-colore LED-Einstelllicht mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 Kelvin. Die maximale Leistung variiert je nach Modell: 40 Watt beim 6X, 30 Watt beim 4X und 12 Watt beim 2X. Diese Funktion erweist sich besonders wertvoll bei der Lichtgestaltung vor der eigentlichen Aufnahme oder beim Abgleich mit Umgebungslicht. Bei Bedarf kann das LED-Modul auch als Dauerlicht für Videoaufnahmen genutzt werden.

Die Akkukapazität wurde gegenüber früheren Modellen deutlich verbessert. Der HS Freeze 6X ermöglicht bis zu 380 Auslösungen, der 4X bis zu 500 und der 2X bis zu 450 Blitze mit einer Akkuladung. Im Studio lassen sich alle Modelle auch direkt am Netz betreiben.

Steuerungsmöglichkeiten

Rollei setzt bei der neuen X-Serie auf ein Touchdisplay direkt am Gerät, über das sich die relevanten Parameter schnell und unkompliziert einstellen lassen. Für die Fernsteuerung kommt ein integrierter 2,4-GHz-Funkempfänger zum Einsatz, der eine Reichweite von bis zu 80 Metern bietet. Mit 31 Kanälen und 16 Gruppen lassen sich auch komplexe Lichtsetups mit mehreren Blitzen koordinieren.

Parallel zu den neuen Blitzgeräten führt Rollei den Profi-Funksender TR-Q8 Touch ein, der für 99,99 Euro (UVP) erhältlich ist. Das Touchdisplay des Senders ermöglicht eine Bedienung durch einfaches Wischen und Tippen. Er wird in zwei Ausführungen angeboten – mit multikompatiblem Hot Shoe oder mit Sony-Multi-Interface-Anschluss – und bietet dadurch maximale Systemkompatibilität. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30.000 Auslösungen und Schnellladefunktion via USB-C ist der TR-Q8 Touch geeignet für lange Fotosessions.

Die Unterstützung verschiedener Blitzmodi – darunter TTL für automatische Belichtung, HSS (High-Speed-Sync) für Aufnahmen mit kurzen Verschlusszeiten, Freeze für das Einfrieren von Bewegungen und Strobe für Stroboskop-Effekte – macht die X-Serie zu einem vielseitigen Werkzeug für kreative Lichtgestaltung. Besonders für professionelle Fotografen, die häufig zwischen verschiedenen Aufnahmesituationen wechseln, bietet diese Flexibilität einen erheblichen Mehrwert.

Kompatibilität und Verfügbarkeit

In puncto Lichtformer setzen der HS Freeze 6X und 4X auf den Bowens S-Type-Anschluss, was Zugang zu einer breiten Palette von Zubehör ermöglicht. Für den kompakteren HS Freeze 2X sind separate Lichtformer erhältlich; bei Bedarf kann ein optionaler Bowens-Adapter die Kompatibilität mit S-Type-Zubehör herstellen. Eine USB-C-Schnittstelle an allen Modellen stellt zudem sicher, dass zukünftige Firmware-Updates problemlos installiert werden können.

Die neuen Rollei-Studioblitze sind ab sofort im Handel erhältlich. Der HS Freeze 2X kostet UVP 349 Euro, der HS Freeze 4X UVP 599 Euro und das Flaggschiff HS Freeze 6X schlägt mit UVP 849 Euro zu Buche.