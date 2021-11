Black Friday und Weihnachts-Promotion: Mit den Angeboten von Datacolor vom 15.11. – 24.12.2021 bis zu 100€ sparen

Datacolor®, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, bietet im Rahmen seiner Black Friday- und Weihnachts-Promotion ausgesuchte Spyder-Produkte für Fotografen zu attraktiven Konditionen an. So kann der Kunde beim Kauf eines SpyderX Elite bis zu 100 € sparen. Ebenfalls deutlich günstiger sind während des Aktionszeitraums der SpyderX Pro und die vielseitigen Toolkits SpyderX Photo Kit sowie SpyderX Create Kit.

Das Angebot hat Gültigkeit vom 15.11. bis 24.12.2021 und ist über den Datacolor Online-Shop zu beziehen.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und viele nutzen die dunkle Jahreszeit und insbesondere die freie Zeit über die Feiertage, um Urlaubserlebnisse in konkrete Projekte, sprich in gedruckte Bilder oder Videos umzuwandeln.

Egal ob man dabei einen Druckdienstleister nutzt, um Fotobücher oder Großformate zu drucken, oder zu Hause einen FineArt-Print auf teurem Fotopapier erstellt, an diesem Punkt stellen sich Fragen wie „Stimmt die Farbe?“ oder „Wird es nicht zu dunkel und bleiben die in den Schatten herausgearbeiteten Details erhalten?“. Je mehr Zeit und Geld man investiert, umso größer ist die Enttäuschung, wenn das finale Resultat nicht den Erwartungen entspricht.

Ein kalibrierter Monitor hilft Geld zu sparen und ist Dreh- und Angelpunkt bei der Weiterbearbeitung von Bildern

Wenn man mit der Bildbearbeitung beginnt, ist es der richtige Zeitpunkt, seinen Monitor zu kalibrieren. Denn nur auf einem kalibrierten Monitor kann man beurteilen, welche Farben auch wirklich in der Bilddatei stecken. Gibt der Softproof eines zu druckenden Bildes auch wirklich das wieder, was das Druckverfahren vorgibt zu können? Sind die Farben eines Videos auch wirklich korrekt? Am Ende steht immer eine Investition in Papier, Tinte oder auch eine Bestellung bei einem Fotoprint-Service und mit einem kalibrierten Monitor auch die Zuversicht, das gewünschte Ergebnis in den Händen halten zu können.

SpyderX-Produktfamilie

SpyderX Pro ‒ zur Monitorkalibrierung für engagierte Fotografen und Designer

Für Fotografen und Designer, die eine schnelle, präzise und einfache Monitorkalibrierung wünschen, die ihnen bei der Umsetzung ihrer kreativen Ideen hilft.

Angebotspreis: 129 € inkl. MwSt. (UVP 179 €)

SpyderX Elite ‒ zur Monitorkalibrierung für Experten, Profi-Fotografen und Videografen

Für professionelle Fotografen und Videografen, die das umfassendste Werkzeug zur Monitorkalibrierung für eine maximale Kontrolle ihres Farb-Workflows suchen. Zur Abstimmung mehrerer Monitore sowie zur Kalibrierung von Beamern geeignet.

Angebotspreis: 179 € inkl. MwSt. (UVP 279 €)

SpyderX Photo Kit ‒ der Farbmanagement-Koffer zur Bildoptimierung – Top Seller

Alles in einem praktischen und kostengünstigen Paket, was man zur Optimierung seiner Bilder benötigt für präzise Farben, Tiefe und Details von der Aufnahme bis zur digitalen Nachbearbeitung. Monitorkalibrierung durch den SpyderX Elite sowie Farbabgleich einer Kamera oder ganzer Kamerasysteme in Fotografie und Video durch den Spyder Checkr 24. Der Spyder Checkr 24 ist zum besseren Farbabgleich in die beliebte Videoschnitt-Freeware Black Magic Da Vinci Resolve implementiert. Das Set beinhaltet: SpyderX Elite, Spyder Checkr 24, Spyder Cube

Angebotspreis: 199 € inkl. MwSt. (UVP 299 €)

SpyderX Create Kit ‒ Farben messen und bearbeiten

Dieses vielseitige Tool-Kit enthält alles, was man für das perfekte Foto-Shooting oder für die digitale Farbgestaltung benötigt. Erfassen von Farbinspirationen, Integration gescannter Farben in den digitalen Workflow mit dem ColorReader EZ und Farbgenauigkeit auf dem Bildschirm dank des SpyderX Pro. Abgerundet wird das Set durch kleine Helfer, die die Arbeit mit Datacolors Kernprodukten erleichtern. Das Set beinhaltet: SpyderX Pro, ColorReader EZ, Spyder Tripod, SpyderShelf, Spyder USB-C-Kabel

Angebotspreis: 199 € inkl. MwSt. (UVP 279 €)

ColorReader-Produktfamilie zur Farbbestimmung

Ebenfalls vergünstigt sind die ColorReader-Produkte zur digitalen Farbmessung. Wie man damit den Fotoworkflow optimiert, lesen Sie hier.

ColorReader EZ, das Farbmessgerät für den Heimwerker- und DIY-Bereich

ColorReader EZ ist kompakt, einfach zu bedienen und gibt Heimwerkern die Sicherheit, die sie benötigen, um ihre Projekte stressfrei abzuwickeln.

Angebotspreis: 59 € inkl. MwSt. (UVP 69 €)

ColorReader, das Farbmessgerät für Hand- und Heimwerker, Kreative und Innenarchitekten

Optimieren Sie Ihren Workflow mit dem ColorReader, einem intelligenten, handlichen Farbmesswerkzeug, das überall und jederzeit präzise Farbwerte und Farbabstimmungen liefert.

Angebotspreis: 99 € inkl. MwSt. (UVP 119 €)

ColorReader Pro, das Farbmessgerät für Handwerker, Innenarchitektur und Architektur

ColorReader Pro verfügt über einen digitalen Bildschirm, der Ihre Farbmesswerte direkt auf dem Lesegerät anzeigt. Es ist unser umfassendstes ColorReader-Tool, das genaue Farbabstimmungen bei außergewöhnlich einfacher Bedienung liefert.

Angebotspreis: 249 € inkl. MwSt. (UVP 299 €)

Den offiziellen Link zur Weihnachts-Promotion finden Sie hier.