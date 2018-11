Shutterstocks Farbtrends 2019

Die Bildagentur Shutterstock hat die Farben der von ihr im Jahr 2018 verkauften Bilder analysiert und einen Bericht zu den Farbtrends für 2019 veröffentlicht. Durch den Abgleich der Pixeldaten mit den Bilddownloaddaten wurden die Farben ermittelt, die im Jahresvergleich weltweit und in 20 verschiedenen Ländern am stärksten an Beliebtheit gewonnen haben. Shutterstock sieht in den Trendfarben nicht nur den Ausdruck aktueller Mode- oder Designtrends, sondern beschreibt sie als „extrem aufgeladen und vom Higtech-Trend beeinflusst“.

Das Ergebnis der Auswertung fasst der Stock-Anbieter so zusammen:

„Diese aufgeladenen Neon-Farben wurden im Jahr 2018 immer beliebter:

Proton Purple – #8a2be2: Dieser lebendige Lila-Ton repräsentiert die spürbare positive Ladung unseres täglichen Lebens.

UFO Green – #7fff00: Ein helles Grün, das sowohl an üppige Landschaften als auch an rotierende Binärcodes erinnert. Es ist zugleich natürlich und übernatürlich.

Plastic Pink – #ff1493: Ein knisterndes Pink mit viel Tiefe, das den schillernden Glanz von Städten bei Nacht einfängt.

… Neben den drei weltweit immer beliebter werdenden Farben zeigt der Bericht auch die Trendfarben für 20 Länder. Von Lavender Blush in Japan bis hin zu Pflaume in Großbritannien – diese Farbtöne sind die lokalen Favoriten in verschiedenen Regionen der Welt. Diese identifizierten Trendfarben verzeichnen im Jahresvergleich die stärksten Veränderungen.“

