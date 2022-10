KI-generierte Inhalte bei Shutterstock

Durch eine Vertiefung der seit 2001 bestehenden strategischen Zusammenarbeit mit OpenAI will Shutterstock die Fähigkeiten der Bildgenerierung von OpenAI dem eigenen Kunden zugänglich machen.

Von Shutterstock lizenzierte Daten wurden bereits für das Training von DALL-E, einem KI-System, das Bilder durch die Eingabe von Wortgruppen generieren kann, genutzt. DALL-E soll in den kommenden Monaten in die Shutterstock-Website integriert werden. Kunden erhalten damit direkten Zugang zu diversen KI-Bildgenerierungsfunktionen.

Da KI-generierte Inhalte die kumulative Leistung der beteiligten Künstler sind, möchte Shutterstock den Künstlern, deren Werke zur Entwicklung der KI-Modelle beigetragen haben, eine zusätzliche Vergütung zukommen lassen. Auch Mitwirkende sollen künftig in Form von Tantiemen entlohnt werden, wenn ihr geistiges Eigentum genutzt wird.

Nach eigenen Angaben will Shutterstock sich auch für die Schaffung eines ethischen und gerechten KI-Rahmens einsetzen. So engagiert sich das Unternehmen als Sponsor und Teilnehmer des globalen World Ethical Data Foundation Forums 2022. Zum Schutz des geistigen Eigentums der auf der Kreativplattform vertretenen Künstler, Fotografen und Schöpfer treibt Shutterstock die Entwicklung von Richtlinien, Verfahren und Methoden, die den ordnungsgemäßen Umgang mit Nutzungsrechten und Lizenzen für alle angebotenen Inhalte sicherstellen – einschließlich KI-generierter Inhalte – an.

Mehr zum Thema KI-generierte Inhalte erfahren Sie hier. Wer sich hier auf eine Warteliste einträgt, wird per Mail benachrichtigt, sobald das Tool für KI-generierte Inhalte auf der Shutterstock-Website bereitsteht.