Shutterstock Farbtrends 2020

Zum Ende eines jeden Jahres ermittelt der Stockanbieter Shutterstock anhand der Bildverkäufe die gefragtesten Farben und gibt eine Prognose der Farbtrends für das kommende Jahr ab. Dafür werden Milliarden Pixel der heruntergeladenen Bilder analysiert und dem jeweils nächstgelegenen Hex-Code zugeordnet. Aus diesen Daten bestimmt Shutterstock dann, welche Farben zwischen 2018 und 2019 das größte Wachstum verzeichnen konnten. Zudem werden weltweit die lokalen Farb-Favoriten identifiziert. Zu den 1,9 Millionen Kunden von Shutterstock gehören Designer, Vermarkter, Kreative und Blogger, die oft Monate im Voraus an Kampagnen und Projekten arbeiten. Ihre Bildauswahl und Downloads helfen, die Trends für das kommende Jahr zu prognostizieren.

Laut dem jetzt veröffentlichten Farbtrend-Bericht für 2020 gehören folgende Farben zu den beliebtesten:

Lush Lava – #FF4500: Ein kräftiges und feuriges Orangerot, das direkt ins Auge sticht – die auffallend warme Farbe wird Unternehmen helfen, Aufmerksamkeit auf ihre Marke zu lenken.

Aqua Menthe – #7FFFD4: Ein lebhafter, cyanfarbener Minzton, der perfekt geeignet ist, eine spielerische, moderne und aufgeschlossene Markenpersönlichkeit zu vermitteln.

Phantom Blue – #191970: Ein kräftiger Marineton mit signifikanter Tiefe, der an dramatische Nachthimmel erinnert – ideal für ein professionelles, etabliertes Erscheinungsbild einer Marke.

Lou Weiss, Chief Marketing Officer bei Shutterstock, interpretiert das Ergebnis mit den Worten: „Mit Blick auf das Jahr 2020 zeigen die Daten eine deutliche Verschiebung von den aufgeladenen Neon-Farben aus dem Jahr 2019 hin zu hochwertigen, kräftigeren und satten Farben, die auf anspruchsvolle Weise Aufmerksamkeit erregen.”

Neben den drei weltweit immer beliebter werdenden Farben zeigt der Bericht auch die Trendfarben für 24 Länder. Von einem satten Moosgrün in Deutschland bis hin zu einem dunklen Magentaton in Brasilien – diese Farbtöne sind die lokalen Favoriten in verschiedenen Regionen der Welt. Die identifizierten Trendfarben verzeichnen im Jahresvergleich ebenfalls die stärksten Veränderungen.

