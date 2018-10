Am 3. November 2018 findet die 10. Jubiläumsausgabe des digitalEVENT im Trafo Baden (Schweiz) statt. Die Veranstaltung, in deren Fokus die Fotografie mit all ihren Facetten steht, hat sich fest in der Schweizer Fotoszene verankert und zieht jedes Jahr über 3000 Besucher aus der ganzen Deutschschweiz und Süddeutschland nach Baden. Zum Programm zählen über 40 Seminare, Vorträge und Podiumsgespräche. Auch DOCMA-Chefredakteur Christoph Künne hält zwei Vorträge.

Der digitalEVENT 2018 feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum und hat als Schwerpunkt die Themen Natur-, Portrait-, Modefotografie und Social Media. Er bietet einen Mix aus Vorträgen, Seminaren, Produktedemos und Live Shootings. Highlights sind wie immer die Keynote-Vorträge in der Trafo-Halle. Mit Hilfe modernster 4K-Projektion und einer riesigen Leinwand präsentieren sich dieses Jahr die folgenden Fotografen auf der Bühne:

Tolis Fragoudis (CH) – Explore to Create, 10:45 Uhr

– Explore to Create, 10:45 Uhr Greg Basco (CRI) – Photography for Conservation, 12:00 Uhr

– Photography for Conservation, 12:00 Uhr Dani Arnold (CH) – Climbing, 13:30 Uhr

– Climbing, 13:30 Uhr Ray Demski (DE) – Explore, 14:45 Uhr

– Explore, 14:45 Uhr Jann Arthus Bertrand (FR), 16:00 Uhr

Eine Übersicht der Keynotes finden Sie hier.

Explora Vortrag von Stefan Forster

Im Februar 2018 tourte Stefan Forster mit seinem Multivisionsvortrag „Im Reich der Lichter“ zusammen mit EXPLORA durch die Schweiz und Süddeutschland. Über 17.000 Zuschauer besuchten die insgesamt 27 Vorführungen über Island, Norwegen und Grönland.

Am digitalEVENT zeigt Stefan Forster diesen Vortrag nochmals exklusiv.

SA 3.11.18, 18:15 – 20:50 Uhr, Eintritt: 30 CHF

DOCMA-Vorträge

Die Vorträge von DOCMA-Chefredakteur Christoph Künne finden im Glassaal statt.

Shooting people: Wie man ein wirklich gutes Porträt macht, 14:45– 15:30 Uhr

Lightroom: Das kreative Labor, 16:00–16:45 Uhr

Weitere Informationen dazu gibt es hier.

Social Media im Fokus

Gleich vier Seminare befassen sich mit Social Media und vor allem Instagram. Dabei vermitteln Fabio Antenore, Dan Roznov und der Gründer des Instagram Channels myswitzerland (über 350000 Follower), Marcus Händel, wertvolles KnowHow für die Trendplattform.

Produkteausstellung

Zum Begleitprogramm zählt eine Produktausstellung, die von 36 Ausstellern aus dem Fotobereich bestritten wird. Diese haben auch Spezialisten und Techniker mitgebracht, die Besuchern gerne Fragen beantworten, auf die man im Internet üblicherweise keine Antworten erhält.

digitalEVENT 2018 – ONE DAY OF PHOTOGRAPHY