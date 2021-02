Neue Shutterstock Archivsammlung mit historischen Inhalten

Unter dem Namen „The Vault“ präsentiert Shutterstock eine Archivsammlung mit über 50 Millionen Foto- und Video-Assets aus den Kategorien Royals, Film, Musik, Sport, Krieg, Politik und Prominente. Die umfassende Chronik des 20. Jahrhunderts ist laut Shutterstock eines der größten Foto- und Video-Archive der Welt.

The Vault umfasst eine Mischung von Inhalten aus den Shutterstock-Sammlungen sowie von namhaften Partnern, darunter AP, Associated News und ITV. Zum Angebot gehören zum Beispiel die Rex Features Collection mit ikonischen Bildern der britischen Königsfamilie sowie das Archiv von Dezo Hoffman, der Musik-Ikonen wie Sinatra und Marvin Gaye in ihren Studios fotografierte.

Bildlizenzen können direkt auf den Internetseiten erworben werden. Zudem bietet Shutterstock Weltklasse-Fotografen mit The Vault eine Plattform, auf der sie ihre redaktionellen Arbeiten einreichen und präsentieren können. Interessierte können sich hier bewerben.

Hier geht es zur Archivsammlung The Vault.