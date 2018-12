Die Pantone-Farbe des Jahres 2019 – im Zeichen der Koralle

Farbexperten des Pantone Color Institute halten jedes Jahr aufs Neue Ausschau nach weltweit neuen Farbeinflüssen, bevor sie die „Color of the Year“ küren. Bei ihren Analysen berücksichtigen sie unter anderem Farbtrends in der Unterhaltungs- und Filmbranche, in Kunstsammlungen und Werken neuer Künstler, in der Mode, in allen Designbereichen, an beliebten Reisezielen sowie in neuen Life- und Playstyles und im sozioökonomischen Umfeld.

Die Trendexperten des Pantone Color Institute haben nun die Farbe des kommenden Jahres bekannt gegeben: „PANTONE 16-1546 Living Coral“, das Pantone als „ein anregendes und lebensbejahendes Orange mit goldenem Unterton“ beschreibt. Und weiter heißt es in der Mitteilung: „Die Natur spendet uns Energie – und so, wie Korallenriffe den Meeresbewohnern als Nahrungsquelle und Zufluchtsort dienen, schenkt uns das kräftige, aber dennoch dezente Living Coral Wärme, damit wir uns mit Behagen und Elan durch unsere sich ständig verändernde Umwelt bewegen können.“

Leatrice Eiseman, Geschäftführerin des Pantone Color Institute, sieht diese Farbe im Kontext von Zeitgeist und Aktualität: „Verbraucher verlangen mehr und mehr nach menschlicher Interaktion und sozialer Verbindung. Deshalb trifft Pantone Living Coral genau den richtigen Nerv.“

Gemeinsam mit dem Pantone Institut hat Adobe Stock eine Bildgalerie erstellt, die Pantones neue Color of the Year repräsentiert und Inspiration für kreative Höhenflüge – oder eben Tauchgänge – liefern soll. Und auch die Pantone-Farbprognosen zur kommenden Fashion Week in New York und London sind in einer Adobe Stock Galerie zusammengetragen. Ein Statement von Pantone dazu:

„Die Denkweise für Frühjahr/Sommer 2019 spiegelt unseren Wunsch wider, der Zukunft mit ermächtigenden Farben zu begegnen, die Vertrauen und Geist vermitteln. Farben, die erheben, fröhliche Farbtöne, die sich für einen spielerischen Expressionismus eignen und uns auf einen Weg kreativer und unerwarteter Kombinationen führen.“

Weitere Informationen zur Pantone Farbe des Jahres 2019 und den Adobe Stock #VisualTrends 2019 finden sie im Adobe Creative Connection Blog.