Shutterstock Farbtrends 2022 – Calming Coral, Samtviolett und Pazifikpink

Pressemitteilung

Calming Coral, Samtviolett & Pazifikpink: Shutterstock veröffentlicht Farbtrends 2022

Shutterstock.AI identifiziert die wichtigsten Farbtöne, die zur Steigerung der Kampagnenleistung im Jahr 2022 führen.

New York/ Berlin, 17. November 2021 – Shutterstock ( www.shutterstock.de ), eine weltweit führende Kreativplattform lizenzfreier Fotografien, Vektorgrafiken, Illustrationen, Videos und Musik, veröffentlicht heute seinen jährlichen Color Trends Report. Für die Analyse wurden Millionen Downloads von Bildern und Pixeldaten identifiziert. Der Bericht zeigt die am meisten genutzten Farben sowie die Trendfarben in zwanzig Ländern weltweit. Neu im diesjährigen Bericht ist die beliebteste Farbe, die zu den höchsten Klickraten (CTR) und Konversion in Werbekampagnen führt, was Shutterstock.AI ermittelte. Der Color Trends Report motiviert Kreative, künstlerische Erkenntnisse zu nutzen, um inspirierenden, ansprechenden Content zu produzieren, der bei der Zielgruppe ankommt und eine bedeutende Wirkung erzielt.

Die Shutterstock.AI-Datenbank hat über viele Jahre hinweg Milliarden kreative Datenpunkte digitaler Werbung gesammelt und analysiert und kommt zu dem Ergebnis, dass Grüntöne für Vermarkter:innen und Werbetreibende die am häufigsten angeklickten Farbschemata sein werden. Grün ist die Kernfarbe, die mit einem gesunden Lebensstil assoziiert wird. Außerdem wird sie häufig in Marketingmaterialien für frische Lebensmittel und zur Förderung von Umweltschutzmaßnahmen eingesetzt. Die Downloads auf Shutterstock von Naturszenen, bei denen Grün die visuelle Palette beeinflusst, haben von Jahr zu Jahr zugenommen – beispielsweise haben Luftaufnahmen von Bergen um 1.396 % an Beliebtheit gewonnen. Den Daten zufolge verbessert die Einbindung von Grün in Projekte die Leistung von Kampagnen und erhöht die CTR und die Konversion.

Der diesjährige Color Trends Report zeigt im Vergleich zu den Vorjahren einen gedämpften, minimalistischen und sanften Ansatz. Keine auffälligen Akzente, keine neonfarbenen Highlights, nichts Künstliches – nur Schlichtheit und subtile Eleganz. Wenn es um die Auswahl von Farben geht, ist Gelassenheit der Schlüssel für das Jahr 2022. Die Daten zeigen außerdem, dass die Designer:innen zu ruhigen Farbtönen tendieren und sich von intensiven Tönen abwenden. Zu dem gelassenen Farb-Trio, das die Ästhetik für 2022 bestimmt, gehören:

● Calming Coral (#E9967A): Ein leicht verblassendes Pfirsich; wie ein schwerer Filter über einem wunderschönen Sonnenuntergang. Diese Farbe erinnert an einen rustikalen, abgeschwächten Farbton im Vergleich zu einigen der helleren, reineren Farbtöne der Vergangenheit. Wenn Sie Gesundheit und Glück darstellen wollen, sollten Sie Calming Coral verwenden. Es lässt sich besonders gut mit staubigen Gelb- und Rosatönen kombinieren und sorgt so für einen nostalgischen Farbton in der Designarbeit. Oder kontrastieren Sie es mit einem Himmelblau, um eine beruhigende, natürliche Palette abzurunden.

● Samtviolett (#800080): Ein leuchtendes Violett mit rosa Untertönen, das an den dauerhaften Luxus und die Eleganz der königlichen Orchidee erinnert. Manche Violetttöne stehen hervor und schreien – dieser hier flüstert. Und doch ist es die gewagteste der Trendfarben für 2022, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ohne aufdringlich zu wirken. Ihre natürliche Ergänzung ist ein kontrastreicher Grünton, wie Smaragd.

● Pacific Pink (#DB7093): ein Zuckerwatte-Rosa, das eine perfekte Mischung aus Vitalität und Ruhe darstellt – trotz der Hektik, die ein neues Jahr mit sich bringt, erinnert diese Farbe daran, innezuhalten und an den Rosen zu riechen. Das heiße Pink kühlt sich ab, und das zarte Pink nimmt an Fahrt auf. Es sieht wunderbar aus, wenn es mit anderen Rosa- und Pfirsich-Tönen kombiniert wird. Und wie sein Namensvetter kann man es auf ein komplementäres helles Türkis auftragen, um den Sonnenuntergang über einem schimmernden Pazifikstrand darzustellen.

„Das Jahr 2021 war ein Jahr der Abrechnung mit den Folgen des vergangenen Jahres. Jetzt passen Marken und Agenturen auf der ganzen Welt ihre Farbpaletten an, um zu beruhigen und Stabilität und Gleichgewicht zu schaffen“, sagt Flo Lau, Creative Director bei Shutterstock. „Wir freuen uns, unsere kreativen Einblicke für den diesjährigen Bericht auf die nächste Stufe zu heben, indem wir die von der KI identifizierten Farben einbeziehen, um den Kreativen zu helfen, die Wirkung ihrer Arbeit zu optimieren. Mit diesem Report möchten wir Kreativen ein unverzichtbares Know-How bieten, damit sie bei ihren Kreationen wohlüberlegte und wirkungsvolle Entscheidungen treffen können. Wir sind in der glücklichen Lage, Zugang zu den Content-Entscheidungen von fast zwei Millionen Kreativen auf unserer Plattform zu haben, so dass wir vorhersagen können, wo sich Veränderungen ergeben. Diese Farben verraten uns, dass die Menschen nach Tönen suchen, die natürlich, erdig und beruhigend sind.“

Die Daten-Experten und -Expertinnen haben die Zahlen für die lokalen Favoriten in zwanzig Ländern weltweit analysiert und die Farben ermittelt, die beim lokalen Publikum am meisten Anklang finden werden. Von Stahlblau (#4682B4) in der Schweiz bis hin zu Rosa (#FFC0CB) in Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten bietet der Bericht Kreativen einen regionalen Einblick, welche Farben in lokalisierten Arbeiten die größte Wirkung erzielen.