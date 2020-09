Adobe Kreativ-Challenge für Lady Gaga

Send an email

Im Rahmen einer Kreativ Challenge für Lady Gaga haben Kreative noch bis zum 22. September die Chance, mit der Gestaltung eines Posters unter Verwendung mindestens eines von Adobe bereitgestellten Bildes bis zu 10000 Euro und ein Creative Cloud Jahresabo zu gewinnen. Die Inspiration zum Poster soll Lady Gagas Song „Rain on me“ liefern. Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Nutzung von Adobe Software. Die Kreativ-Challenge ist Teil der Adobe Creativity Tour.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten zum Wettbewerb und in der unten stehenden Pressemitteilung.

Pressemitteilung von Adobe

Lady Gaga und Adobe starten zweite Kreativ-Challenge

inspiriert von ihrem neuesten Studio-Ablum „Chromatica“ haben Lady Gaga, Adobe und Live Nation im Juni eine gemeinsame Kreativ-Challenge ins Leben gerufen. Doch damit nicht genug: Nun gehen Lady Gaga, Adobe und Live Nation mit einer zweiten Kreativ-Challenge als Teil der Adobe Creativity Tour an den Start.

Ab sofort und bis zum 22. September erhalten Fans und Kreative erneut die Chance, für die Sängerin kreativ zu werden. Inspiriert von Lady Gagas beliebter Single „Rain On Me“ sind sie nun dazu aufgerufen, mithilfe von Adobe-Tools wie Photoshop, Fresco, Spark, und Photoshop Camera ein Poster zu entwerfen, das die facettenreiche und bunte Welt des Songs kreativ einfängt.

Die Teilnehmer*innen der Lady Gaga x Adobe: Rain on Me Poster Challenge haben noch einmal die Möglichkeit, 10.000 US-Dollar (oder Gegenwert in lokaler Währung) von Adobe, einen signierten Print ihres Artworks sowie weitere tolle Preise zu gewinnen.

Wer bisher noch nicht mit der Creative Cloud gearbeitet hat, dem macht es Adobe leicht und bietet die Möglichkeit, alle Programme von Creative Cloud für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Für zusätzliche Inspiration hat Adobe eine Reihe Spark Templates, bisherige Einreichungen sowie spezielle Photoshop Camera Linsen auf der deutschsprachigen Website veröffentlicht.

