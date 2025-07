ON1 Resize AI 2026: Schärfere Ergebnisse und mehr Geschwindigkeit

Mit ON1 Resize AI 2026 bringt ON1 Anfang August eine verbesserte Version seines Tools für die verlustarme Skalierung von Bilddateien auf den Markt. Die Software ist besonders in kreativen Berufsfeldern wie Fotografie, Design und Druckvorstufe verbreitet. In der neuesten Version legt der Entwickler vor allem im Bereich der Detailtreue, Integration in Workflows, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit nach.

»Gerade niedrig auflösende Aufnahmen, starke Ausschnittsvergrößerungen oder KI-generierte Motive verlieren beim Vergrößern bislang an Schärfe und Details«, kommentiert Produktmanager Dan Harlacher. Die neue Version von ON1 Resize AI soll diese Schwäche beheben.

Zwei KI-Modelle für eine bessere Bildqualität

Erstmals stehen mit dem neuen „Highest Quality Model“ und dem „Standard Model“ zwei KI-Ansätze zur Auswahl. Beide Modelle laufen lokal auf dem Rechner – es gibt weder Cloud-Zwang noch zusätzliche Kosten für die Vergrößerung der Bilder.

Das „Highest Quality Model“ nutzt laut ON1 fortschrittliche Diffusions-KI, um natürliche Strukturen sowie Kanten besonders realistisch und detailreich wiederzugeben. Praktisch zeigt sich das zum Beispiel bei alten Scans, bearbeiteten KI-Bildern oder engen Bildausschnitten, die auf Galerie-Format gebracht werden sollen: Statt verschwommener Farben oder deutlicher Treppeneffekte entstehen laut ON1 Ausdrucke, die auch auf kurze Distanz sollen.

Das „Standard Model“ optimiert dagegen den Stapelbetrieb. Es verarbeitet größere Bildmengen oder rechenintensive Motive, wie verrauschte Nachtaufnahmen, mit höherer Geschwindigkeit – und das auch auf älteren Grafikkarten oder bei Serien von Hunderten Fotos.

Klassische Stärken, neues KI-Boosting

ON1 bleibt sich auch in der 2026er-Version seinem eigenen Technologieansatz treu. Die ursprünglich patentierte „Genuine Fractals“-Methode kommt weiterhin zum Einsatz, nun verstärkt und modernisiert mit KI. Damit lassen sich Fotos laut Hersteller bis zum 10-fachen der ursprünglichen Kantenlänge vergrößern – ohne typische Bildfehler wie unscharfe Konturen oder sichtbare Pixelblöcke.

Workflow-Integration und praxisnahe Funktionen

ON1 Resize AI 2026 präsentiert sich als eigenständige Anwendung sowie Plug-in für gängige Programme wie Adobe Photoshop, Lightroom Classic und Capture One. Ein Klick genügt, um große Motive direkt im bevorzugten Workflow zu optimieren – Zeitverluste durch Umwege oder Konvertierungen entfallen.

Für die Druckvorbereitung bietet die Software serienmäßig Funktionen für große Formate, darunter die automatische Kachelaufteilung („Tiling“) für Mural-Drucke, Beschnittränder für Leinwandaufzüge („Canvas Wrap Margins“) oder vordefinierte Einstellungen für verschiedene Papierarten und Drucker. Bereits am Bildschirm können Anwender das voraussichtliche Resultat dank Softproofing und Live-Vorschau beurteilen.

Effiziente Stapelverarbeitung für Profis

Gerade für hohes Arbeitsvolumen im Event‑, Studio‑ oder Werbefotobereich optimiert ON1 das Stapel- und Batch-Verfahren. So lassen sich Dutzende oder Hunderte Fotos mit wenigen Parametern, auf Wunsch samt Wasserzeichen oder Galerie-Rand, für den Druck vorbereiten. Bearbeitungen bleiben sogar in Ebenen und Masken eines Photoshop-Dokuments erhalten.

ON1 Resize AI 2026 kostet als Kaufversion 105,59 Euro. Wer vorab bestellt, erhält ON1 Resize AI 2026 vergünstigt für 73,90 Euro. Der Hersteller verspricht eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie bei Nichtgefallen.

Weitere informationen finden Sie auf der Website von ON1.