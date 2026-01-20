ON1-Effects 2026 kommt mit KI-basiertem Masken-System und neuen Filtern

ON1 bringt mit ON1 Effects 2026 eine neue Version seiner Effektsoftware für Fotografen, die den letzten Schliff von Bildern beschleunigen und gleichzeitig mehr Kontrolle über lokale Anpassungen geben soll. ON1 Effects 2026 läuft unter macOS und Windows sowohl als eigenständige Anwendung als auch als Plug-in für Adobe Lightroom Classic und Adobe Photoshop.

KI-Masken als Kernfunktion

Im Zentrum des Updates steht ein verbessertes Maskensystem, das gezielt Motiv und Hintergrund trennt. Neue KI-gestützte „Subject“- und „Background Masks“ (Motiv- und Hintergrundmasken) sollen auf Knopfdruck die wichtigsten Bildbereiche auswählen, auch bei schwierigen Motiven mit Haaren, Laub oder feinen Ästen. Mehrere Masken mit unterschiedlichen Effektfiltern lassen sich übereinanderlegen und mithilfe der Modi „Hinzufügen“, „Subtrahieren“ oder „Schnittmenge“ kombinieren.

Sauberere Kanten, weniger Retusche

Laut on1 wurde auch die Qualität aller KI-Masken, inklusive Tiefenmasken und „Super Select AI“ verbessert. Übergänge wirken laut Hersteller natürlicher, Konturen bleiben selbst in filigranen Bildpartien klar, sodass weniger manuelle Nacharbeit nötig ist.

Schnellere Bedienung im Alltag

Darüber hinaus soll die aktuelle Version durch optimierte Arbeitsabläufe auszeichnen. Der überarbeitete Dialog „Filter hinzufügen“ erlaubt es, Filter als Favoriten zu speichern, effektiver zu suchen, selten verwendete oder veraltete Werkzeuge auszublenden und Filter mit KI-Masken einfacher anzuwenden. Effekte können direkt mit passenden KI-Masken kombiniert werden, sodass etwa ein Kontrastlook nur auf das Motiv oder ausschließlich auf den Hintergrund wirkt – ohne zusätzliche Zwischenschritte.

Fotografen können jetzt ein Standardlayout wählen, das auf ihren am häufigsten verwendeten Filtern basiert, oder einen Ausgangspunkt auswählen, der den Arbeitsabläufen von Anwendungen wie Lightroom Classic oder Capture One entspricht. Die Filter sind zunächst deaktiviert, sodass Anwender zur Bearbeitung nur die benötigten Filter aktivieren müssen.

Neue Filter für Tiefe, Bewegung und Überblendungen

Vier neue kreative Filter sollen Bildwirkungen liefern, die sonst nur mit mehreren Ebenen oder Spezialtechnik erreichbar wären.

Depth Lighting betont Vorder- oder Hintergrund mithilfe von Tiefeninformationen, ähnlich wie ein gezielter Lichtkegel, der den Blick des Betrachters in die Bildtiefe lenkt.

betont Vorder- oder Hintergrund mithilfe von Tiefeninformationen, ähnlich wie ein gezielter Lichtkegel, der den Blick des Betrachters in die Bildtiefe lenkt. Split Field ahmt die Wirkung eines Split-Diopter-Vorsatzes nach: Vordergrund und ferne Landschaft können gleichzeitig scharf wirken, als würde ein unsichtbarer Glaskeil den Fokusbereich erweitern.

ahmt die Wirkung eines Split-Diopter-Vorsatzes nach: Vordergrund und ferne Landschaft können gleichzeitig scharf wirken, als würde ein unsichtbarer Glaskeil den Fokusbereich erweitern. Double Exposure kombiniert zwei Fotos zu einer Doppelbelichtung, bei der sich Silhouetten, Strukturen oder Porträts überlagern, ohne dass komplizierte Ebenenkonstrukte nötig sind.

kombiniert zwei Fotos zu einer Doppelbelichtung, bei der sich Silhouetten, Strukturen oder Porträts überlagern, ohne dass komplizierte Ebenenkonstrukte nötig sind. Motion fügt Bewegungsunschärfe wie Schwenk-, Zoom- oder Dreh-Effekte hinzu, um ruhige Motive dynamischer erscheinen zu lassen oder unruhige Hintergründe zu glätten.

Alle Effekte werden nicht-destruktiv angewendet, auch wenn ON1 Effects 2026 als Plug-in in Adobe Lightroom Classic oder Photoshop läuft, sodass spätere Anpassungen auf bestehende Looks möglich sind. Neu ist außerdem die Unterstützung von Graustufenbildern, was archivierte Scans oder klassische Schwarzweiß-Dateien besser in den Workflow integriert. Eine flexiblere Andock-Logik der Bedienpanels soll insbesondere auf Laptops für mehr Platz sorgen, während neue Modultipps Einsteigern den Start erleichtern und überarbeitete Exportfunktionen inklusive Preset-Verwaltung den Abschluss des Workflows beschleunigen. Darüber hinaus erweitert ON1 die Kompatibilität mit aktuellen Kameras und Objektiven und hält gleichzeitig die Unterstützung älterer Systeme aufrecht.

ON1 Effects 2026 ist als eigenständige Anwendung inkl. der Plug-ins für 74,10 Euro erhältlich. Bis Ende Januar gilt ein Einführungspreis von 37 Euro. Zugleich ist es in Photo RAW 2026.2 und Photo RAW MAX (Abo) enthalten. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von ON1.