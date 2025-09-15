Sigma präsentiert 10-fach-Zoom für L- und E-Mount

Sigma bringt mit dem 20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary ein vielseitiges Zoomobjektiv für spiegellose Vollformatkameras auf den Markt. Das Objektiv, das ab Oktober 2025 für rund 900 Euro erhältlich sein wird, ist laut Hersteller das weltweit erste seiner Art: Es kombiniert einen 10-fachen Zoombereich mit einem Ultra-Weitwinkel von 20 Millimetern. Sigma bietet das Objektiv mit Anschlüssen für das L-Mount-System (Leica, Panasonic, Sigma) und Sony E-Mount an.

Mit seinem Brennweitenbereich von 20 bis 200 Millimetern eignet sich das Objektiv für unterschiedlichste fotografische Aufgaben. Landschaften lassen sich ebenso ablichten wie entfernte Sportmotive. Wer etwa vom Hafenpanorama zum Segelboot am Horizont schwenkt, deckt beide Extremsituationen mit nur einem Dreh am Zoomring ab. Selbst Nahaufnahmen sind möglich: Im Bereich von 28 bis 85 Millimetern erreicht das Objektiv einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2. So gelingen beispielsweise detailreiche Makrofotos von Blüten oder Insekten, bei denen sich das Objektiv in Weitwinkelstellung bis auf 16,5 Zentimeter ans Motiv herantasten kann.

Das Objektiv wiegt 550 Gramm und ist in eingefahrenem Zustand 115,5 Millimeter lang. Damit bleibt es auch auf Reisen oder bei längeren Einsätzen leicht zu handhaben. Möglich wird dies durch optische Elemente aus Spezialglas mit hohem Brechungsindex sowie eine mechanisch durchdachte Bauweise. Im optischen System sind 18 elemente in 14 Gruppen verbaut. Vier doppelseitig asphärische Linsen, ein FLD- und drei SLD-Glaselemente sollen für eine gleichbleibend hohe Bildqualität im gesamten Zoombereich sorgen. Der Autofokus basiert auf einem HLA-Antrieb (High-response Linear Actuator), der laut Sigma schnell und präzise scharfstellt.

Die Frontlinse des Objektivs ist mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen und das Objektivgehäuse gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet. Sigma verspricht außerdem eine geringe Anfälligkeit für Flares und Ghosting dank moderner Linsenkonstruktion und aufwendiger Simulationen während der Entwicklung.

Zur Ausstattung zählen ein Fokusmodus-Schalter, ein Fokusring, ein Zoomring und ein 72-Millimeter-Filtergewinde. Ein Zoom-Lock-Schalter verhindert, dass sich der Tubus beim Transport eigenständig ausfährt. Bei der L-Mount-Version kann die Übersetzung des Fokusrings von linear auf nichtlinear umgestellt werden, sofern die Kamera dies unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Sigma.