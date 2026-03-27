Lensbaby Twist 28: Wirbelndes Bokeh jetzt im Weitwinkelformat

Lensbaby erweitert seine Twist-Familie auf den Wunsch vieler Lensbaby-Fans um ein weitwinkliges Modell. Das Twist 28 bringt den charakteristischen Petzval-Effekt – eine relativ scharfe Bildmitte, umgeben von wirbelnden Unschärfen am Rand – erstmals in ein gemäßigtes Weitwinkelformat für spiegellose Kameras. In Deutschland vertreibt die Transcontinenta GmbH das Objektiv ab Mitte April 2026.

Das Petzval-Design geht auf ein Linsensystem aus dem 19. Jahrhundert zurück. Es erzeugt im Bildzentrum eine vergleichsweise scharfe Zone, während die Ränder in eine rotierende Unschärfestruktur übergehen — oft als „Swirl-Bokeh“ bezeichnet. Ursache ist unter anderem eine ausgeprägte Bildfeldwölbung in Kombination mit astigmatischen Abbildungsfehlern. Diese optische Charakteristik, die bei modernen, korrigierten Objektiven gezielt minimiert wird, setzt Lensbaby als Gestaltungsmittel ein.

Das bisherige Twist 60 bietet eine Brennweite von 60 mm und ist daher vor allem für effektvolle Porträts beliebt. Mit dem neuen Twist 28 lässt sich deutlich mehr Umgebung einbeziehen als mit dem 60-mm-Modell — von engen Innenräumen bis zu weiten Szenen, bei denen der Twist-Effekt das Bildfeld dynamisch strukturiert.

Das optische System des Twist 28 besteht aus vier Linsen in drei Gruppen. Diese sind mehrfach vergütet, um Reflexionen zu reduzieren und Kontrast sowie Farbwiedergabe zu verbessern. Die Blende ist fest auf f/3,5 eingestellt, und die Blendenöffnung ist konstruktionsbedingt annähernd rund, was den Bokeh-Charakter unterstützt. Das Objektiv kann ausschließlich manuell fokussiert werden. Die Naheinstellgrenze liegt bei 20 cm, der maximale Abbildungsmaßstab beträgt etwa 1:7. Mit 180 Gramm ist das Twist 28 ein Leichtgewicht.

Wegen des Fehlens elektronischer Kontakte werden keine Exif-Daten an die Kamera übertragen.

Das Twist 28 ist für Vollformat gerechnet und kann auch an kleineren Sensoren wie APS-C und MFT eingesetzt werden. Durch den jeweiligen Crop-Faktor reduziert sich der effektive Bildwinkel entsprechend. Es ist ab Mitte April 2026 für Canon RF, Fujifilm X, Nikon Z, Sony E sowie Micro Four Thirds (MFT) erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei rund 200 Euro. Wer bei Verfügbarkeit informiert werden will, kann sich auf der Lensbaby-Website für den Newsletter registrieren.