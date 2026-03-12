Für Architekturfotografen: Laowa 17 mm f/4 Zero-D Tilt-Shift und 17 mm f/4 Zero-D Shift

Venus Optics präsentiert eine neue Zero-D-Festbrennweite für Vollformat- und Mittelformatkameras – wahlweise mit Shift- oder Tilt-Shift-Funktion. Das Laowa 17 mm f/4 Zero-D Tilt-Shift und das Laowa 17 mm f/4 Zero-D Shift richten sich in erster Linie an Architektur-, Innenraum- und Landschaftsfotografen, die ihre Perspektive mechanisch – also direkt am Objektiv – korrigieren wollen, anstatt Verzerrungen nachträglich per Software zu eliminieren. Beide Modelle sind ausschließlich manuell bedienbar und teilen sich dasselbe optische Grundprinzip, unterscheiden sich aber in einer wesentlichen Funktion: beim teureren Tilt-Shift-Modell lässt sich das Linsensystem parallel zur Sensorebene verschieben (Shift) und neigen (Tilt), das Shift-Modell bietet nur die Verschiebefunktion.

Tilt- und Shift-Funktion

Durch das Shiften wird die Trapezverzerrung korrigiert, stürzende Linien im Bild werden also vermieden und senkrechte Linien von Gebäuden werden parallel zueinander abgebildet. Das Tilt-Shift-Modell bietet einen Shift-Weg von ±12 Millimetern, das reine Shift-Modell ±11 Millimeter.

Beim Tilten wird die optische Achse gegenüber der Sensorebene geneigt, was zwei gegensätzliche Anwendungen eröffnet. Zum Einen lässt sich in der Produktfotografie die Schärfezone so ausrichten, dass ein flach auf einem Tisch liegender Gegenstand von vorne bis hinten scharf abgebildet wird, obwohl die Kamera von der Seite fotografiert. Zum Anderen kann man durch eine starke Neigung die Schärfezone auf einen schmalen Streifen komprimieren – eine Straße oder ein Stadtplatz wirkt dann wie ein Miniaturmodell aus dem Spielzeugladen. Das Laowa 17 mm f/4 Zero-D Tilt-Shift erlaubt eine Neigung von ±10 Grad.

Verzerrungsfreie Abbildung

Beide Objektive tragen das Kürzel „Zero-D“ im Namen, das für Zero-Distortion – also Nullverzerrung – steht. Ultraweitwinkelobjektive neigen bauartbedingt zu Tonnenverzeichnung. Gerade Linien biegen sich am Bildrand nach außen durch, als wäre das Foto auf eine Kugel projiziert worden. Laowa korrigiert diese Verzerrung nach eigenen Angaben bereits in der optischen Konstruktion, nicht erst durch digitale Nachkorrektur in der Kamera oder in der Bildbearbeitungssoftware. Jede nachträgliche Entzerrung im Rechner kostet Bildinformation. Die Software streckt oder staucht Bildteile, was zu Schärfeverlusten an den Bildrändern führt.

Der optische Aufbau beider Objektive ist identisch: 18 Linsen in 12 Gruppen, darunter vier Linsen aus ED-Glas (englisch: Extra-low Dispersion, zu Deutsch: besonders geringe Lichtbrechungsstreuung), zwei asphärische Glaselemente sowie fünf Linsen aus Glas mit besonders hohem Brechungsindex. ED-Glas reduziert Farbsäume – die farbigen Unschärfekonturen, die bei kontrastreichen Kanten entstehen können, etwa am Übergang zwischen einem dunklen Gebäude und einem hellen Himmel. 14 Blendenlamellen formen eine runde Blendenöffnung, die zu einem weichen Bokeh beiträgt.

Die für ein 17-mm-Weitwinkel mit Tilt-Shift-Mechanismus vergleichsweise geringe Fokusdistanz von 25 Zentimetern erlaubt Nahaufnahmen von kleinen Gegenständen mit unscharfem Hintergrund.

Laowa 17 mm f/4 Zero-D Tilt-Shift

Das Tilt-Shift-Modell wiegt 810 Gramm, die reine Shift-Variante kommt auf 770 Gramm. Beide Objektive sind 111 Millimeter lang. Vor der Frontlinse befindet sich ein 86 Millimeter-Filtergewinde.

Obwohl die Konstruktion auf spiegellose Vollformatkameras ausgerichtet ist, reicht der große Bildkreis für Mittelformatsensoren aus. An Mittelformatkameras beträgt der maximale Shift-Weg jedoch nur ±8 Millimeter, beim Tilt-Shift-Modell ist die Neigung auf ±10 Grad begrenzt. Nicht kompatibel sind laut Hersteller bestimmte Panasonic-Lumix-Modelle (S5II, S1M2, S1R2, S1M2E und S5M2X).

Beide Objektive sind für die Anschlüsse Sony E, Canon RF, Nikon Z, L-Mount, Fuji GFX und Hasselblad XCD erhältlich. Weder Canon noch Nikon bieten bislang native Tilt-Shift-Objektive für ihre aktuellen spiegellosen Bajonette an – eine Marktlücke, die Drittanbieter wie Laowa füllen.

Das Laowa 17 mm f/4 Zero-D Tilt-Shift kostet rund 1450 Euro, das Laowa 17 mm f/4 Zero-D Shift rund 1200 Euro. Beide Modelle sind seit über die Venuslens-Website sowie bei autorisierten Händlern wie big-photo erhältlich. Die Erstauslieferung startet Mitte/Ende März 2026.

Technische Daten: Laowa 17 mm f/4 Zero-D Shift

Brennweite 17mm Bildwinkel 104° Sensortyp APS-C, Vollformat & Mittelformat Shift-Funktion ±11mm (±8mm bei Mittelformat) Anschluss-Rotation 360° Maximale Blendenöffnung f/4 Minimale Blendenöffnung f/22 Blendenlamellen 14 Blendeneinstellung manuell Blendenring rastet Optischer Aufbau 18 Elemente in 12 Gruppen Fokussierung manuell Naheinstellgrenze 25cm Abbildungsmaßstab 1:7,6 (0,131X) Filtergewinde 86mm Abmessungen (DxL) ca. 93x111mm Gewicht ca. 770g Material Metall Farbe schwarz Anschlüsse FE, Z, R, L*, GFX, XCD * Das Objektiv ist nicht kompatibel mit folgenden Panasonic Lumix-Modellen: S52 S1M2 S1R2 S1M2E S5M2X

Technische Daten: Laowa 17 mm f/4 Zero-D Tilt-Shift