Microsoft und Truepic starten „Project Providence“ für sichere Herkunftsnachweise von Bildern

Mit einem gemeinsamen Pilotprojekt namens „Project Providence“ wollen Microsoft und das Start-up-Unternehmen Truepic ein System etablieren, dass es ermöglicht, Bilder als authentisch zu verifizieren und ihre Aufnahmezeit, ihr Datum, ihren Standort und ihre Quelle offenzulegen. Änderungen an Bildern sollen dadurch erkannt und ihre missbräuchliche Verwendung und Betrug erschwert werden. Realisiert wird das System durch das SDK für authentifizierende Kameras von Truepic und die Cloud-Plattform Microsoft Azure.

Im Rahmen des Pilotprojektes wird die Plattform von einer Gruppe von Dokumentaren genutzt, die mit der ukrainischen Nichtregierungsorganisation Anti-Corruption Headquarters im Rahmen des Programms Enhance Non-Governmental Actors and Grassroots Engagement (ENGAGE) verbunden sind, das von der United States Agency for International Development finanziert und von der internationalen gemeinnützigen Organisation Pact durchgeführt wird. Das Team arbeitet in Kiew, Charkiw, Tschernihiw, Mykolajiw, Sumy und verschiedenen Kiewer Vororten und dokumentiert die Schäden am kulturellen Erbe und an der nationalen Infrastruktur, um Rechenschaft abzulegen, Lobbyarbeit zu leisten und den Wiederaufbau zu unterstützen.

Die Project Providence-Plattform nutzt den offenen Standard der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), um eine durchgehende Interoperabilität zwischen der Erfassung der Dokumentation, der Speicherung und der Anzeige zu ermöglichen.

Zum Pilotprojekt äußert sich Jeff McGregor, CEO von Truepic: „Mutige Ukrainer unternehmen große Anstrengungen, um ihr reiches kulturelles Erbe durch digitale Dokumentation zu schützen. Project Providence trägt dazu bei, dass diese Bemühungen in Zukunft nicht mehr durch Anschuldigungen wie Fälschung, Manipulation oder Deepfakes untergraben werden können. Dieser Trend, der als Liar’s Dividend bekannt ist, stellt eine große Bedrohung für alle Dokumentationen dar, und wir fühlen uns geehrt, mit dem Anti-Corruption Headquarters, Pact und Microsoft zusammenzuarbeiten, um dabei zu helfen, Fakten in der Ukraine zu bewahren“.

Teresa Hutson von Microsoft ergänzt: „Manipulierte Online-Inhalte werden heutzutage immer raffinierter. Dieses Pilotprojekt ist ein wichtiger Schritt in unseren Bemühungen, Technologien zu entwickeln, die es den Menschen ermöglichen, verlässliche und vertrauenswürdige Informationen zu finden, zu konsumieren und zu teilen. Der Nachweis, dass wir die Herkunft eines Bildes – den Ursprung, die Authentizität und die Geschichte – zertifizieren können, ist ein mächtiges Werkzeug in diesem Bemühen. Durch die Microsoft Democracy Forward Initiative unterstützen wir gesunde Informationsökosysteme in der Ukraine und auf der ganzen Welt.“

Das reiche kulturelle Erbe der Ukraine war im vergangenen Jahr besonders stark betroffen. Die UNESCO meldet die Beschädigung von über 245 Kulturerbestätten, und andere Organisationen berichten von der Beschädigung und Zerstörung von fast 1.600 Stätten. Weitere Informationen finden Sie in der Erklärung des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) vom 23. Februar 2023.

Über Truepic

Truepic bietet eine Authentizitätsinfrastruktur für das Internet. Die Transparenz-Tools des Unternehmens liefern nachprüfbare Informationen über den Ursprung und die Bearbeitungsgeschichte digitaler Inhalte. Truepic hat es sich zur Aufgabe gemacht, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die Transparenz in digitalen Inhalten schaffen und Betrachter und Nutzer in die Lage versetzen, Authentizität zu erkennen und zwischen menschlichen und computergenerierten Inhalten zu unterscheiden. Truepic wurde als eine der besten Erfindungen von TIME und als eine der weltverändernden Ideen von Fast Company ausgezeichnet. Verbraucher, Unternehmen, Urheber und Verlage vertrauen den Technologien von Truepic, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen finden Sie unter truepic.com.

Quelle: Pressemitteilung von Truepic