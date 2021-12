Ausstellungstipp: »Timetraveller – ein Dokument von individuellen Zeitreisenden«

Die Michael Horbach Stiftung in Köln zeigt am 23., 25. und 27. Februar sowie am 02. März 2022 ein Projekt der Fotografin Petra Gerwers. In dem Fotoprojekt „Timetraveller – Zeitreisende“ geht es um die Auseinandersetzung mit Lebensentwürfen, das eigene Leben – und die Art, wie sich die darstellenden Personen damit auseinandersetzen und mitteilen.

Die 25 Protagonisten des Projektes erhielten von Petra Gerwers die Gelegenheit, sich anhand eines aktuellen Fotos, eines Kinderfotos und eines selbst verfassten Briefs an das Kind (das sie einmal waren), darzustellen. Für das von der Fotografin selbst aufgenommene aktuelle Porträtfoto sollten die Protagonisten sich selbst überlegen, welches Geschehen richtungsgebend, einschneidend oder sehr bedeutsam in ihrer Vergangenheit war beziehungsweise in der Gegenwart ist. Diese Orte, Personen oder entsprechenden Gegenstände spiegeln sich in einer Glasscheibe, hinter der die Zeitreisenden jeweils fotografiert wurden.

Die in der Ausstellung zu sehenden Dreiteiler erzählen individuelle Lebensgeschichten. So entsteht eine kleine Bühne für jede Protagonistin/jeden Protagonisten.

Ausstellungsort

Kunsträume der Michael Horbach Stiftung, Wormser Straße 23, in 50677 Köln

http://www.michael-horbach-stiftung.de/kunstraeume.html

Öffnungszeiten

Mi., 23.02., 19 Uhr

Fr., 25.02., 15:30 – 18:30 Uhr

So., 27.02., 11:00 – 14:00 Uhr

Mi., 02.03., 15:30 – 18:30 Uhr

und nach Vereinbarung (Tel: 0151-23074155)

Finissage: Do., 03.03., 19:00 Uhr

Einen kleinen Einblick in die insgesamt 25 Porträts umfassende Ausstellung „Timetraveller – ein Dokument von individuellen Zeitreisenden“ gibt die PDF-Datei, die Sie hier herunterladen können.

