FOF 17: 10 Jahre Horizonte Zingst

Horizonte Zingst, das Umwelt-Fotofestival an der Ostseeküste, das kommenden Samstag startet, gibt es nun bereits seit zehn Jahren. Wir gratulieren dazu nicht nur, sondern freuen uns auch dieses Jahr – wie in allen anderen auch – unseren Beitrag zum Gelingen leisten zu können. Beim aktuell größten Fotofestival Deutschlands sind wir zum einen wieder mit Seminaren vertreten, zum anderen mit unserer Aktion „Faces of Festival“ (FOF), bei der wir dieses Jahr die Protagonisten der Veranstaltung fotografisch ins rechte Licht rücken werden. Wundern Sie sich also nicht, wenn sie in der kommenden Woche eine Vielzahl interessanter Köpfe aus der Fotoszene vorgestellt bekommen. Nicht nur bei uns auf docma.info, sondern auch auf unseren sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram und Pinterest.

Übrigens: Falls Sie uns dort besuchen kommen möchten, finden Sie uns täglich im Creative Center im Kurhaus an der Seestraße.