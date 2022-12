Meinung: Lizenzierungsänderungen bei Capture One

Ab kommenden Jahr ändert Capture One die Update-Politik für seine gleichnamige Software grundlegend, wie auf der Webseite und per Mail verkündet wurde (siehe DOCMA-News). Viele Anwender sind empört. Hier meine persönliche Einschätzung der Lage und eine Spekulation über das angeteaserte Loyalitätsprogramm.

Fotos: Olaf Giermann

Die Ankündigung und frustrierte Anwender

Die ursprüngliche Ankündigung sorgte für seitenweise verärgerte Kommentare unter dem Blogbeitrag.

Natürlich präsentierte Capture One die Änderung des Lizenzsystems in ihrem Blogbeitrag als Verbesserung: Viele Anwender würden sich schnellere Änderungen und häufigere Funktionsupdates wünschen. Dies würde durch das neue Lizenzierungssystem ermöglicht. Wie das genau aussehen sollte, blieb zunächst unklar. Vor allem weil auch erwähnt wurde, dass es keine neue Capture One Version 24 geben und Dauerlizenzen nach dem 1. Februar 2023 keine Updates mehr erhalten würde. Entsprechend groß war der Aufruhr unter dem verlinkten Blogbeitrag. Capture One hat inzwischen den Blogbeitrag ergänzt, um die Wogen zu glätten.

In einem Blogupdate wurde noch einmal klar gestellt, wie die Änderungen gemeint waren. Zwar konnte man das von vornherein richtig verstehen, aber Missverständnisse waren bei so einem emotionalen Thema vorprogrammiert. Immerhin sind offenswichtlich nicht wenige Anwender gerade wegen des Software-Mietmodells von Adobe zu Capture One gewechselt.

Was die Änderung konkret bedeutet

Klar ist: Capture One will seinen Nutzern nicht das Mietmodell schmackhaft, sondern das Kaufmodell madig machen. Andersherum hätte es vielleicht weniger Aufruhr gegeben.

Dass es kein Capture One 24 geben wird, sollte nur bedeuten, dass Capture One das Namensschema ändert. Ob das dann Jahreszahlen wie bei Adobe und vielen anderen werden oder sie einer anderen Benennungskonvention folgen, bleibt noch offen.

Es gibt weiterhin eine Kaufversion

Zugutehalten muss man, dass es weiterhin eine dauerhaft funktionierende Kaufversion geben wird. Mit einer noch ungenannten Zeitspanne, in der Bugfix-Updates nachgeliefert werden. Das typische „Maintenance“- also Wartungsmodell, das zumindest in der 3D-Welt etabliert ist. Man kauft also, was man an Funktionen erwartet und kann dann hoffen, innerhalb des Maintenance-Zeitraums auch die erforderlichen Fehlerbereinigungen zu bekommen, damit das Ding auch rund läuft. Anders als bei Maintenance soll es anscheinend bei Capture One aber keine Vergünstigungen mehr, sondern ein „Loyalitätsprogramm“ geben.

Es gibt keine vergünstigten Upgrades mehr

Es gibt bei der Kaufversion keine Vergünstigungen mehr bei einem Upgrade auf die neue Version mit neuen Funktionen. Man müsste das Programm also immer zum vollen Preis neu kaufen (oder eben abonnieren), wenn man neue Funktionen möchte. Das ist ein Punkt, über den sich viele User selbst bei dem vergleichsweise erschwinglichen Preis für die Version 2 der Affinity-Suite bereits echauffierten (mein Blogbeitrag zu dem Update).

Offenbar gibt es für Käufer der aktuellen Version eine Übergangsphase. Denn ich hatte die Tage gerade als relativ günstige Dreingabe bei einem Objektivkauf eine Lizenz von Capture One 23 erworben. Mit dieser habe ich – wohl aus Kulanz in der Übergangsphase – nun ein Jahr Anspruch sowohl auf Bugfixes als auch Funktionsupdates. Dieses Privileg wird es aber für Käufer nach dem 1. Februar 2023 wohl nicht mehr geben, sondern nach dem Kauf ausschließlich Bugfixes bis eine neue Kaufversion veröffentlicht wird.

Der Tenor ist klar: Die Änderung wird von vielen Nutzern abgelehnt (70 negative Bewertungen der offiziellen Erklärung, wie Capture One sich das vorstellt) und einige denken über eine Rückkehr zu Adobe nach.

Noch unklar: ein neues „Loyalitätsprogramm“

Capture One hat zudem ein neues Loyalitätsprogramm angekündigt, das bis zum 1. Februar 2023 vorgestellt werden soll. Das kann jetzt alles Mögliche bedeuten. Ohnehin ist meiner Meinung nach nur eins höchstwahrscheinlich: Um mit einer Kauflizenz auf dem neusten Stand zu bleiben, muss man immer mehr Geld ausgeben als bisher und mehr als mit dem Mietmodell.

Mein Fazit und eine Spekulation

Wer Capture One nutzt und schätzt, wird es auch weiter nutzen. Wer zu Capture One gewechselt ist, weil er Adobes Abo vermeiden wollte, ist jedoch beunruhigt. Aber niemand zwingt die Anwender (noch zumindest), jede neue Capture One-Version zu kaufen. Man kann also mit der gekauften Version so lange weiterarbeiten, bis man wegen Unterstützung neuer Kameras oder guter neuer Funktionen die neueste Version benötigt. Ich denke, hier wird Capture One mit ihrem Loyalitätsprogramm ansetzen: Wer immer jede neueste Version kauft, erhält diese wie bei einem bisherigen Upgradepreis günstiger. Vielleicht mit zunehmender Dauer zunehmend vergünstigt. Das wäre ja ein relativ guter Anreiz und käme sowohl den Käufern als auch Capture One zugute: Denn nach Zahlungsende könnte man die Software unbeschränkt und ohne funktionelle Einschränkungen weiter nutzen, verliert dafür aber den Loyalitätsnachlass. Das fände ich an sich ja fair – aber das hängt auch von den dafür dann aufgerufenen Preisen ab. Na, schauen wir mal, was Capture One diesbezüglich bis Februar 2023 ausheckt. 😉