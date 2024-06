Peakto Search v1.1 für Lightroom und Capture One jetzt auch mit Metadatensuche

Das junge und kleine Software-Unternehmen CYME hat ein Update für sein Foto- und Video-Suchtool Peakto Search veröffentlicht. Die Software, die es nur für den Mac gibt, ist ein für Lightroom Classic und Capture One erhältliches KI-basiertes Plug-in, das eine einfache Suche nach Fotos oder Videos ermöglicht, indem man diese beschreibt oder ein Bild als Referenz verwendet. Peakto Search unterstützt auch die Prompt-Suche in mehreren Sprachen. Es lassen sich gleichzeitig mehrere Lightroom Classic- beziehungsweise Capture-One-Kataloge durchsuchen. Die Suchergebnisse können als Sammlungen gesichert werden.

Nach der Installation ist Peakto Search über die Menüleiste des Macs erreichbar. Es kann Bilder oder Videos in den Katalogen finden, sobald sie in Peakto Search indiziert sind – auch wenn Lightroom beziehungsweise Capture one inaktiv ist und keine Internetverbindung besteht. Die Suchergebnisse werden sofort in der Peakto Search-Oberfläche angezeigt und können dort per Klick in der entsprechenden Anwendung geöffnet werden.

Neben der Suche nach Beschreibungen und ähnlichen Bildern ermöglicht Peakto Search in der neuen Version 1.1 auch die Suche nach Metadaten. So wird es zum „Finder“ für Lightroom und Capture One, der immer über die Menüleiste zugänglich ist und eine Vorschau der Fotos sowie einen Videoplayer bietet, der die gesuchten Inhalte in Sekundenschnelle anzeigt.



Ab sofort ermöglicht das Peakto Search-Plug-in die Echtzeit-Navigation in Lightroom Classic- oder Capture One-Katalogen auf Basis der persönlichen Anmerkungen, die in diesen Bearbeitungsprogrammen gemacht wurden. Anwender können sofort beispielsweise auf alle Fotos oder Videos zugreifen, die mit 5 Sternen bewertet wurden, oder nach Fotos suchen, die mit bestimmten Personen oder Schlüsselwörtern versehen sind, unabhängig davon, in welchem Katalog sich das Objekt befindet.

Peakto Search wird zum Kauf für 129 USD oder im Monats-, Jahres- und Zwei-Jahres-Abo angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von CYME.