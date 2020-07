Send an email

„Was sind das für Menschen, die bewusst die Objektivhersteller austricksen und alte Linsen verwenden?“, fragte Winfried Warnke 2015 in seiner Kolumne im fotoMagazin. Warnke will drei Gruppen identifiziert haben, doch dazu später mehr. Altglas-Karrieren verlaufen sehr unterschiedlich. Manch einer sammelt mehrere hundert Objektive, doch die Bilder zeigen selten anderes als Tests und Vergleiche. Beliebt sind bei Altglas-Protagonisten auch Fotos von Ziegelmauern oder Wandfliesen, um Verzeichnungen sichtbar zu machen.

Überzeugte Altglas-Protagonisten und ihre Erfahrungen

Andere kaufen zehn verschiedene Exemplare, probieren sie aus, behalten die aus ihrer Sicht besten und verkaufen den Rest wieder. Ihre wenigen verbliebenen Objektive kennen sie nach einer Weile in- und auswendig. Wieder andere entdecken das Traumobjektiv ihrer Jugend im „Altglas-Container“ und brauchen nicht mehr als diese eine alte Linse. Spezieller ist Motivation von Frank Baeseler und Hans-Jürgen Diener, was sie begeistert, beschreiben sie in den Exkursen Maßgeschneiderte Adapter und Squeezerlens im Vintage-Objektivbuch. Sechs weitere Menschen kommen im Kapitel Case Studies zu Wort und stellen einige ihrer Bilder vor.

„Die Eigenheiten alter Linsen herausarbeiten“ (Primoplan 58/1.9, Angelique Blexen)

„Fokus und Blende einzustellen ist für mich ein Genuss“ (Scoparex 35/3.4, Orsolya Brandt)

„Den Schnittbildindikator vermisse ich manchmal schon“ (Nikkor P 105/2.5, Klaus Faltin)

„Alte Linsen haben einen eigenen Charakter wie alte Musikinstrumente“ (Tessar 50/2.8, Manfred Gerber)

„Der Reiz reduzierter Farben und Kontraste“ (Voigtländer 40/1.4, Christoph Künne)

„Bis alle Lichter an der richtigen Stelle sind“ (Minolta 50/1.4, Frank Rückert)

Warnkes Antworten

Seine markigen Antworten auf die eingangs zitierte Frage finden sich hier. Können „Warnkes Antworten“ Altglas-Freaks heute noch erschüttern – oder gar nachdenklich machen?