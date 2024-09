Gute Fachliteratur zu alten Objektiven, die sowohl technische Informationen als auch historische Bezüge zu ihrer Entwicklung bietet, ist rar. Wir haben eine Auswahl an Altglas-Fachliteratur zusammengestellt, darunter auch ein Werk, das zeitgenössisches Wissen und Ansichten aus erster Hand erfahrbar macht.

Hans Harting entwickelte 1900 bei Voigtländer das Heliar. Die letzte Auflage seines Buchs „Photographische Optik“ dürfte 1952 erschienen sein ist vergleichsweise günstig im Antiquariat erhältlich. Auch die Ausgabe von 1948 ist empfehlenswert, Umfang und Inhalt sind nahezu identisch.

Das Buch von Hans Harting ist eine der wenigen Gelegenheiten, die Überlegungen eines Objektiventwicklers aus erster Hand zu erfahren.

Objektiventwickler Hans Harting würdigte auch die Vorzüge des Triplets, das als Trioplan von Meyer-Görlitz weite Verbreitung fand.

Über den Autor Hans-Martin Brandt ist wenig bekannt. Sein Werk „Das Photo Objektiv – Aufbau und Wirkungsweise der wichtigsten Objektive der Weltproduktion“ erschien 1956. Es ist als Print- und PDF-Ausgabe bei Springer Nature erhältlich.

Das Buch von Hans-Martin Brandt bietet eine gute Übersicht zum Stand der Objektiventwicklung in den 1950er Jahren.

Rudolf Kingslake leitete die Optik-Entwicklung bei Kodak und war Professor an der University of Rochester. Sein über Jahrzehnte erworbenes Wissen veröffentlichte er 1989 in „A History of the Photographic Lens“ – aus Altglas-Sicht ist sein Buch auf dem neusten Stand. Und wie in einer wissenschaftlichen Publikation üblich, betrachtet Kingslake auch die historischen Aspekte.

A History of the Photographic Lens ist bei Amazon als E-Book und als gebundene Ausgabe erhältlich.

Google Books bietet online Einblick und Elevier hat eine PDF-Version im Angebot.



Altglas-Fachliteratur gewinnt bei E-Books an Bedeutung

Sie erfordern keine speziellen Lesegeräte und sind mit kostenlosen Apps auf Tablet, Handy und PC lesbar. Eigene Markierungen und Lesezeichen führen direkt zu wichtigen Inhalten, was besonders bei Fachbüchern und Nachschlagewerken hilfreich ist – der Zugriff auf Details gelingt mit einem Fingertipp. Im Blog wurde hier diesen und weitere Vorzüge berichtet.

Ein praktischer Führer durch die Welt alter und manuell fokussierender Objektive für digital arbeitende Fotografen. Nur als Tablet/iPad-optimiertes ePaper hier im DOCMA-Shop erhältlich.

Vintageobjektiv-Buch: Altglaswissen auf 254 Seiten mit über 470 Abbildungen.

