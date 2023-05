Die Lust am analogen Mittelformat I

Nach einem letzten Schwarzweißfilm verkaufte ich die Minox 35, die letzte analoge Bewohnerin meines Kameraschranks. Damit war das Thema durch – dachte ich. Doch auf einer Fotobörse die PentaconSix in beiden Händen zu halten, weckte die Lust am analogen Mittelformat. Und markierte den Beginn einer abenteuerlichen Entdeckungsreise.

Mit 80er-Standardobjektiv und Prismensucher wiegt die Kiev 60 fast 2000 Gramm. Vom Gewicht abgesehen ist die Handhabung mit Prismensucher vergleichbar zu einer Digitalkamera mit manuellem Objektiv.

Lichtschachtsucher gibt es für die Kiev 60 ebenfalls. Aber das Fokussieren des seitenverkehrten Bilds erfordert Übung und wirkt anfangs wahrscheinlich ziemlich uncool.

Die auf der Fotobörse angebotenen Exemplare präsentierten sich in bemitleidenswertem, reichlich abgerocktem Zustand. Bei den Anbietern war weder Interesse noch Wissen erkennbar. Aber den Verschluss spannen und auslösen – das hatte was. Auch der Schnittbildindikator mit Mikroprismenring und das Gefühl beim Fokussieren blieben nicht ohne Wirkung. Nach dieser Begegnung war klar, dass es kein Hasselblad-Würfel, sondern die zu groß geraten wirkende Kleinbildkamera mit quadratischem Bildformat, Prismensucher und optionalem Lichtschacht sein sollte. So begrenzte sich die Auswahl auf PenatconSix und Kiev 60, deren Objektive untereinander austauschbar sind und alle Brennweiten bieten, die das Herz begehren könnte.

Die Wirkung einer 6×6-Mittelformataufnahme ist online kaum zu vermitteln. Aber ein Abzug kann bereits im Format 30 x 30 cm bezaubern.

Nach weiteren Recherchen und Gesprächen ließ die Lust am analogen Mittelformat stark nach. Händler mit Ladengeschäft in München haben bei PenatconSix und Kiev abgewunken. Zwei gewerbliche eBay-Anbieter hatten für mehrere Kiev 60 gute Bewertungen erhalten, aber die Nachfrage offenbarte Überraschungen. Trotz einjähriger Gewährleistung boten sie keinen Service an. Einer gab unumwunden zu, keine Erfahrungen mit diesem Modell zu haben. Der andere wollte eine Wartung vermitteln – ab 200€.

Erhellender, fundierte Erfahrung und Zuversicht vermittelnd verliefen Gespräche mit Dieter Ziegenbart in Bad Schandau und Rolf-Dieter Baier. Ziegenbart hatte sich als ehemaliger VEB-Mitarbeiter auf Reparatur und Wartung der PentaconSix spezialisiert. Nach seiner Erfahrung war verharztes Fett das Hauptproblem und „Mechanisches aus Metall fast immer reparierbar“. Kritisch sei der Tuchverschluss, weil neue Ersatzteile kaum noch verfügbar sind. Sein Rat lautete, auf eine möglichst hohe Seriennummer zu achten. Von 1967 bis 1990 wurden rund 200.000 Kameras gefertigt. Rolf-Dieter Baier blickt auf über 20 Jahre Reparaturerfahrung bei PentaconSix, Kiev 60 und Exakta 66. Nach einem ausführlichen Gespräch mit Baier stand meine Entscheidung fest: Kiev 60. Aus technischer Sicht erscheint sie im Vergleich zur PenatconSix als innovativere Konstruktion. Lichtschachtsucher und Prismensucher bieten mehr Bildfeld, zudem sind beide wesentlich heller. Die eBay-Suche führte schnell zu einem brauchbaren Exemplar.

Die Vergleichsseite von Rolf-Dieter Baier bietet einen guten, mit über 20 Jahren Reparaturerfahrung unterlegten Einstieg für eigene Kauf-Überlegungen.

Die Lust am analogen Mittelformat

Der kommende Beitrag fokussiert auf die ersten eigenen Erfahrungen mit der Kiev 60. Dabei zeigen sich Ähnlichkeiten zu alten Autos. Außer Batterie und Belichtungsmesser gibt es an der Kamera keine elektrischen Komponenten. Alles andere ist mechanischer Natur und Startschwierigkeiten erlauben eindeutige Diagnosen. Aber auch bei der Bedienung gibt es Stolpersteine. Dennoch, ich habe es nicht bereut, Baiers Rat gefolgt zu sein.

