Altglas-Klink: M42-Adapter für Exoten

Send an email

Manche M42-Objektive sind eigenwilliger als andere und erfordern zusätzliche Aufmerksamkeit beim Adaptieren. Denn abgesehen von ihrem Gewinde unterlagen sie keiner Normierung und so finden sich einige Exoten. Manchmal ist ihr Hinterteil dicker, als es der gewöhnliche Adapter erlaubt. Oder haben sie einen ungewöhnlichen Blendenstift. Electric-Versionen der DDR-Objektive von Zeiss und Pentacon wurden mit Kontakten versehen, die bisweilen im Weg sind.

M42-Adapter haben am Ende des Gewindes einen sogenannten Kragen, welcher den an fast allen Objektiven allgegenwärtigen Blendenstift eindrückt. Das ist nötig, um die Blende zu verstellen, wenn kein A-M-Umschalter vorhanden ist. Aber an manchen Objektiven kann der Kragen zu Problemen führen.

M42-Adapter mit Kragen sorgen dafür, dass ein vorhandener Blendenstift eingedrückt wird und die Blende sich verstellen lässt.

Der größere Innendurchmesser eines M42-Adapters ohne Kargen erlaubt es, das alte Tessar ganz einzuschrauben.

M42-Adapter für spiegellose Systemkameras: Lässt sich ein Objektiv nicht ganz einschrauben, ist der Kragen (links) zu breit. Er lässt sich mit etwas handwerklichem Geschick und einem Fächerschleifer verkleinern (rechts).

Dieses Schacht Travenar 135/3.5 hat einen ungewöhnlich dicken Blendestift, der nach einem M42-Adapter ohne Kragen verlangt.

“Electric Objektive”

M42-Adapter fürs Nikon F-Bajonett weisen zusätzlich ein kleines Langloch für die Bajonettverriegelung der Kamera auf. Mit Electric-Versionen der DDR-Objektive von Zeiss und Pentacon kann es vorkommen, dass ihre federnden Messingstifte beim Ein- oder Abschrauben des Adapters dort einrasten. Mit einem spitzen Gegenstand lassen sie sich eindrücken und Objektiv bzw. Adapter können weitergedreht werden.

Die Kontaktstifte auf der Objektivrückseite verhaken sich manchmal im Langloch des Nikon-Adapters.

M42-Objektive an Nikon Kameras

Auch in Kombination mit Nikon Spiegelreflexkameras bieten M42-Objektive eine Menge Möglichkeiten. Hier findet sich im Altglas-Blog ein Bericht über Grenzen und Chancen.