Adobe Bridge: Sammlungen

Wenn Sie Assets von verschiedenen Speicherorten für ­einzelne Projekte zusammentragen, müssen Sie diese nicht duplizieren und in einen gemeinsamen Ordner speichern. Das Fenster »Sammlungen« erspart Ihnen dabei entstehen­de Redundanzen und den dadurch resultierenden hohen Speicherbedarf. Erzeugen Sie für das jeweilige Projekt eine Sammlung (a) und fügen Sie dieser die benötigten Dateien per Drag-and-Drop hinzu. Mit »Smartsammlungen« (b) speichern Sie Suchabfragen, die den Dateinamen, Exif- und Metadaten, Farb- und Sterne-Markierung sowie Stichwörter beinhalten können. All diese Kriterien (c) lassen sich beliebig komplex ein- und ausschließen und gelten für einzelne Verzeichnisse oder auch gesamte Festplatten.