BenQ startet „Creative Pro“-Serie mit farbtreuem 4K-Monitor PD2732U

BenQ führt eine neue Produktlinie für professionelle Kreativanwendungen mit der Bezeichnung Creative Pro ein. Den Auftakt bildet der 27 Zoll große 4K-Monitor PD2732U, der sich an Fotografen, Designer und Videoproduzenten richtet. Nach Angaben des Herstellers soll das Modell eine konsistente Farbdarstellung vom Monitor bis zur fertigen Ausgabe gewährleisten.

Farbtreue für Foto, Druck und Video

Der PD2732U deckt laut BenQ 99 Prozent des Adobe-RGB-Farbraums, 99 Prozent von DCI-P3 und 100 Prozent von sRGB ab. Adobe RGB ist vor allem für Fotografie und Druckvorstufe relevant, DCI-P3 spielt eine wichtige Rolle in der Videoproduktion und im Kinobereich, während sRGB weiterhin den Standard für viele Web-Anwendungen bildet.

Jeder Monitor wird werkseitig kalibriert und mit einem individuellen Kalibrierprotokoll ausgeliefert. BenQ gibt eine durchschnittliche Farbabweichung von Delta E kleiner als 2 an, was auf eine hohe Farbgenauigkeit hinweisen soll. Eine Hardware-Kalibrierung mit einem Colorimeter wie beim wesentlich teureren PD2770U und einigen Modellen der SW-Serie ist allerdings nicht möglich.

AQCOLOR und unabhängige Zertifizierungen

Unter dem Namen „AQCOLOR“ fasst BenQ verschiedene Verfahren zur Kalibrierung und Qualitätskontrolle zusammen. Sie sollen eine gleichmäßige Helligkeits- und Farbdarstellung über die gesamte Bildschirmfläche sicherstellen und Farbabweichungen zwischen Bildmitte und Rand minimieren.

Zusätzlich verfügt der Monitor über die Zertifizierungen „Calman Verified“ sowie „Pantone Validated“ einschließlich „Pantone SkinTone Validation“. Calman ist eine professionelle Software zur Messung und Kalibrierung von Displays. Pantone entwickelt standardisierte Farbsysteme, die in Design, Druck und Produktentwicklung als Referenz dienen.

Vielseitige Ausstattung

Zur Ausstattung gehören Thunderbolt-4-Anschlüsse, die Bildsignal, Datenübertragung und Stromversorgung über ein einziges Kabel ermöglichen. Per Daisy-Chaining lassen sich mehrere Monitore hintereinander betreiben. Die integrierte KVM-Funktion (Keyboard, Video, Mouse) erlaubt die Steuerung mehrerer Rechner mit derselben Tastatur und Maus.

Für Mac-Anwender integriert BenQ außerdem den „M-book Mode“, der Farbunterschiede zwischen Mac-Displays und dem Monitor ausgleichen soll. Hinzu kommen „iDevice Color Sync“ zur Vorschau von Inhalten auf iPhone und iPad sowie „iKeyboard Control“, womit sich Helligkeit und Lautstärke direkt über die Mac-Tastatur steuern lassen.

Verfügbarkeit

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit in Europa macht BenQ in der Pressemitteilung nicht. Auf der BenQ-Website ist er jedoch mit rund 700 Euro gelistet, und bei Amazon kann er für 700 Euro bestellt werden (erhältlich ab 27. Juli). Weitere Informationen zum BenQ PD2732U finden Sie auf der englischsprachigen Produkt-Website.