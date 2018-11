Referenzdruck der Cleverprinting-Testform gratis erhältlich

Der hochwertig im Bogenoffset gedruckte Referenzdruck der Cleverprinting-Testform ermöglicht es zusammen mit den kostenlos erhältlichen PDF-Druckdaten, die Qualität von Laser- und Tintenstrahldruckern sowie Monitoren zu überprüfen. Sie hat sich in den vergangenen Jahren in weiten Kreisen der Druckindustrie zur Standard-Testform entwickelt. Aufschluss über die Druckqualität erhalten Sie, wenn Sie die PDF-Version hier herunterladen, ausdrucken und ihren Ausdruck mit dem Referenzdruck von Cleverprinting vergleichen.

Derzeit bietet Cleverprinting den Referenzdruck der Testform, der normalerweise 5 Euro zuzüglich DHL-Versandporto kostet, gratis an. Um ihn zu bestellen, senden Sie einen mit 1,45 Euro frankierten und an Sie adressierten A4-Briefumschlag an:

Cleverprinting

Aktion Testform

Sonnenberg 13

31188 Holle

Je Person oder Firma kann nur ein Referenzdruck angefordert werden. Rückumschläge aus dem Ausland können nicht versendet werden, da die deutsche Post nur Briefe mit Deutschen Postwertzeichen befördert.

Die Aktion läuft noch bis zum 31.12.2018.