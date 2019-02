Handbuch für Printmedienproduktion als Gratis-PDF

Der Schulungsanbieter Cleverprinting hat das 265 Seiten starke Buch „Next Generation Publishing 1.0“ als kostenloses Screen-PDF ins Netz gestellt. Die gedruckte Ausgabe ist nicht mehr erhältlich.

Das Buch ist interessant für alle, die noch „Oldschool“ arbeiten, aber auch sehr gut geeignet als Nachschlagewerk, das man immer auf der Festplatte haben sollte.

In 6 Kapiteln wird beschrieben, was man zur fortgeschrittenen Arbeit mit InDesign und Photoshop benötigt. Besonders praktisch an der PDF-Version ist, dass sie ein anklickbares Inhaltsverzeichnis bietet.

Es handelt sich hierbei um die 1. Auflage. Die wesentlich erweiterte Ausgabe 2.0, die 2018 erschienen ist, gibt es noch als Printversion im Online-Shop von Cleverprinting zu kaufen.

Next Generation Publishing 1.0 können Sie hier herunterladen.