Nikon Zf erbt Funktionen von Z9 und Z6III

Mit der Firmware-Version 2.00 erhält die Nikon Zf zahlreiche neue Funktionen, die bereits aus dem Flaggschiffmodell Z9 und der spiegellosen Vollformatkamera Z6III bekannt sind. Ab sofort unterstützt die Kamera die Nikon Imaging Cloud, mit der sich Bilder automatisch an verschiedene Cloud-Speicherdienste übertragen lassen. Darüber hinaus ermöglicht die Cloud automatische Firmware-Updates sowie den Zugriff auf eine Vielzahl kreativer Bildrezepte.

Die Nikon Zf unterstützt jetzt Cloud Picture Control und „Flexible Farbe“. Fotografen können Cloud-Picture-Control-Konfigurationen vom Cloud-Dienst Nikon Imaging Cloud herunterladen und als Picture-Control-Konfigurationen in die Kamera importieren. Konfigurationen lassen sich in der Software NX Studio mit „Flexible Farbe“ individuell anpassen.

Nutzer der Zf profitieren zudem von weiteren Neuerungen: Eine neue Vogel-Erkennungsoption sorgt für eine deutlich verbesserte Erkennung und Nachverfolgung von Vögeln. Zusätzlich wurde das Hi-Res-Zoom als neues Feature integriert und die Unterstützung für manuelles Fokussieren weiter optimiert.

Das Fotografieren mit manuellen oder Vintage-Objektiven gestaltet sich jetzt noch komfortabler. Die vergrößerte Ansicht kann durch einen halben Druck auf den Auslöser unkompliziert beendet werden. Außerdem ist es nun möglich, die beim Fotografieren verwendeten Blendenwerte aufzuzeichnen, was eine bessere Kontrolle und Referenz bei der Bildgestaltung bietet.

In vielen Bereichen hat Nikon das Kameramenü um zusätzliche Optionen und Anpassungsmöglichkeiten erweitert. Beispielsweise wurde Im Wiedergabemenü der Menüpunkt [Kamera-Ausrichtung speichern] hinzugefügt. Bei Einstellung [ON] wird die Ausrichtung der Kamera zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Bildinformationen gespeichert, sodass bei der Wiedergabe auf der Kamera oder auf einem Computer die Bilder automatisch entsprechend der gespeicherten Ausrichtung gedreht werden.

Im Menü der Individualfunktionen ist der neue Menüpunkt [Verzögerte Auslösung] hinzugekomment. Mit dieser Funktion lässt sich die Verschlussauslösung um etwa 0,2 bis 3 Sekunden nach Drücken des Auslösers verzögern, um Verwacklungsunschärfen vorzubeugen.

Die neue Firmware für die Nikon Zf steht im Nikon Downloadcenter bereit. Alle Neuerungen sind im Detail in einer Handbuch-Ergänzung zum Firmware-Update (PDF) beschrieben.