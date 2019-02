Kompaktes Vollformat-Reportageobjektiv für Pentax-Kameras

Ricoh kündigt für Ende Februar ein Vollformat-Reportageobjektiv mit 35 Millimeter Brennweite und Lichtstärke f/2 an. Das HD PENTAX-FA 35 mm F2 AL ist eine überarbeitete Version des smc PENTAX-FA 35 mm F2 AL, einem Klassiker im Pentax-Objektivprogramm. Bei der Neuauflage soll eine mehrschichtige HD-Vergütung auf allen optischen Elementen für kontrastreichere Bilder bis in die Bildecken sorgen und Streulicht sowie Geisterbilder weiter minimieren. Daneben ist die Frontlinse jetzt mit der schmutzabweisenden SP-Vergütung (Super Protect) versehen. Das Gehäusedesign wurde ebenfalls verändert und an die aktuellen Objektivserien angepasst. Bei der Benutzung an Vollformatkameras bietet dieses Objektiv mit 35 Millimetern eine moderate Weitwinkelbrennweite, und bei der Verwendung an Kameras mit APS-C-Sensor wird die Bildwirkung eines Standardobjektivs mit einer Brennweite von ca. 53 Millimetern erreicht.

Im Unterschied zum bisherigen smc PENTAX-FA 35 mm F2 AL erhielt das neue Objektiv, passend zum aktuellen PENTAX Produkt Line-up, das Design der DA- und DFA-Serie. Im neuen Design wird aber im Hinblick auf die Nutzbarkeit an analogen Kameras der Blendenring beibehalten.

Das optische System des Allroundobjektivs besteht aus 6 Elementen, die in fünf Gruppen angeordnet sind. Um klare Bilder mit hohem Kontrast von der minimalen Fokussierentfernung bis unendlich und von Rand zu Rand – auch bei offener Blende – zu gewährleisten, wurden hybride asphärische Elemente verbaut.

An den Abmessungen und dem Gewicht hat sich gegenüber dem Vorgängermodell nichts geändert. Ohne Streulichtblende wiegt es 193 Gramm (mit Streulichtblende ca. 213g), die Länge beträgt unverändert 44,5 mm und der Durchmesser 64 mm. Das Filtergewinde hat einen Durchmesser von 49 mm.

Das Objektiv soll im Lauf dieses Monats für 399 Euro in den Handel kommen und eignet sich sowohl für Vollformat- als auch für APS-C-DSLRs der Marke Pentax. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Ricoh.

Technische Daten