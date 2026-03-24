Kompakter Aufsteckblitz im Retro-Look

Viltrox und Rollei bringen mit dem Viltrox Flash Vintage Z2 einen kompakten Aufsteckblitz im Taschenformat, der Retro-Optik mit moderner Automatik verbindet. Das Design erinnert an klassische Kleinbildkameras, bleibt aber bewusst unauffällig, damit der Blitz an Street- oder Reportagekameras nicht wie ein Fremdkörper wirkt. Der kleine Blitz ist für spiegellose Kameras von Sony, Canon, Fujifilm und Nikon erhältlich.

Mit 10 Wattsekunden Leistung und einer Leitzahl von 6 liefert der Viltrox Flash Vintage Z2 genug Licht, um Motive bei schwachem Umgebungslicht aufzuhellen, etwa bei Portraits im Café oder Detailmotiven auf Events. Ein integrierter Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 Volt und 420 Milliamperestunden Kapazität versorgt den Blitz unabhängig vom Kameraakku, was gerade bei längeren Sessions mit vielen kurzen Sequenzen hilfreich ist. Der automatische Sleep-Modus schaltet den Blitz nach 15 Minuten Inaktivität ab. Laut Datenblatt erreicht der Z2 rund 700 Auslösungen bei voller Leistung, bevor über die USB-C-Buchse aufgeladen werden muss, wofür laut Hersteller 70 Minuten benötigt werden.

Der Blitz unterstützt sowohl TTL (Through The Lens, automatische Belichtungssteuerung über die Kamera) als auch einen manuellen Modus, in dem sich die Leistung in fünf Stufen von 1/1 bis 1/16 einstellen lässt. So bleibt die Kamera-Automatik für schnelle Situationen nutzbar, während im Studio- oder Setaufbau eine reproduzierbare Lichtdosierung möglich ist. Die Recyclingzeit liegt bei etwa zwei Sekunden. High-Speed-Sync wird nicht unterstützt.

Die Farbtemperatur gibt der Hersteller mit 6.500 Kelvin plus/minus 200 Kelvin an, der Ausleuchtungswinkel entspricht 28 Millimetern Kleinbild.

Mit Abmessungen von 6,4 × 3,8 × 3,3 Zentimetern und einem Gewicht von 52 Gramm ist der Z2 deutlich kompakter als klassische Systemblitze, sodass er in die Jackentasche oder in ein schmales Seitenfach der Kameratasche passt, inklusive mitgelieferter Diffusorkappe und Bedienungsanleitung.

Viltrox und Rollei bieten den Vintage Z2 in vier Varianten mit jeweils passendem Blitzschuh für Sony, Canon, Fujifilm und Nikon an. Der Blitz ist in allen Versionen für 32 Euro im Rollei-Onlineshop erhältlich.