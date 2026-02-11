Godox GF18M – Motorbetriebener Fresnel-Vorsatz für die MG-Leuchtenserie

Godox bringt mit dem GF18M Motorized Fresnel einen motorisierten Fresnel-Vorsatz für die KNOWLED MG-Leuchtenserie auf den Markt. Der Lichtformer ist für professionelle Film- und Fotoproduktionen konzipert, bei denen Effizienz und Flexibilität am Set gefragt sind. Die motorisierte Steuerung aus der Ferne macht das manuelle Nachjustieren von Licht überflüssig.

Ein Fresnel-Vorsatz ist eine Optik mit einer charakteristischen Stufenlinse, die das Licht einer Leuchte bündelt und auf einen definierten, scharf begrenzten Kegel konzentriert – ähnlich wie ein Lichtstrahl im Nebel, der eine klare Kontur hat. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fresnel-Aufsätzen lässt sich beim GF18M der Abstrahlwinkel per Motorantrieb stufenlos zwischen 15 Grad (enger Spot, also ein konzentrierter Lichtkegel) und 60 Grad (breites Flood, also eine weitflächige Ausleuchtung) verändern – ohne dass jemand die Leiter besteigen oder die Leuchte anfassen muss. Das ist vor allem bei hoch montierten Scheinwerfern von Vorteil.

Steuerung auf mehreren Wegen

Der Vorsatz unterstützt eine Reihe von Steueroptionen: Per DMX (ein weit verbreitetes Protokoll zur digitalen Steuerung von Bühnentechnik), CRMX (ein Funk-Übertragungsstandard für DMX-Signale ohne Kabel), App-Steuerung, mit einem speziellen Light Controller oder mit Tasten direkt am Gerät. Damit lässt er sich in bestehende Lichtsteuerungs-Workflows integrieren, wie sie auf Filmsets oder in großen Studios üblich sind.

Der GF18M ist dank G-Mount-Anschluss mit folgenden Modellen der MG-Serie kompatibel: MG6K, MG4K und MG4KR, MG2400Bi und MG2400R sowie MG1200Bi und MG1200R. Ein einziger Vorsatz reicht also für die gesamte Produktlinie aus – statt für jede Leuchte ein eigenes Zubehör vorhalten zu müssen.

In Verbindung mit der MG6K gibt Godox eine Beleuchtungsstärke von 81.000 Lux auf fünf Meter Entfernung an – bei 5.600 Kelvin Farbtemperatur und 15 Grad Abstrahlwinkel. Zum Vergleich: Direktes Sonnenlicht auf der Erde erreicht etwa 100.000 Lux. Bei einem Abstrahlwinkel von 60 Grad sinkt der Wert auf 23.500 Lux auf fünf Meter. Der Lichtstrahl zeichnet sich laut Godox durch sauber definierte Kanten und wenig Streulicht aus. Mit optionalen Flügelblenden lassen sich die Richtung und Streuung des Lichtstrahls zusätzlich steuern.

Schutz gegen Spritzwasser

Das Gehäuse erfüllt die Merkmale der Schutzklasse IPX5. Das bedeutet, der Vorsatz ist gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt – er übersteht also auch einen Regenschauer oder das versehentliche Anspritzen mit einem Wasserschlauch am Außenset, ohne Schaden zu nehmen.

Der Godox GF18M kostet rund 3500 Euro (UVP). Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Godox.