Drei lichtstarke Objektive für E-Mount

Voigtländer hat auf der CP+ in Japan Demoexemplare von drei neuen, lichtstarken Objektiven für Sony E-Mount-Kameras gezeigt.

Das MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 wurde bereits zur Photokina 2016 angekündigt. In der Zwischenzeit wurden die technischen Eigenschaften und das Erscheinungsbild weiter optimiert. Die Streifen am Blendenring in rot, grün und blau sind eine Reminiszenz an das historische APO-Lanthar. Der Abbildungsmaßstab im Makrobereich beträgt 1:2, die kürzeste Entfernungseinstellung ist 31 cm.

Das zweite im Bunde ist das lichtstärkste Modell von Voigtländer, das bislang für einen Vollformatsensor entwickelt wurde. Trotz der kompakten Bauweise des NOKTON 40mm F1.2 sind laut Voigtländer aufgrund der für das Vollformat im E-Anschluß optimierten Linsenkonstruktion hochauflösende Aufnahmen möglich. Die Mindestentfernung dieses Objektivs liegt bei 40 cm. Ein selektives Blendenkontrollsystem sei verfügbar, heißt es in der knappen Produktbeschreibung.

Ein weiterer Neuzugang ist das ebenfalls sehr lichtstarke NOKTON Classic 35mm F1.4. Bei diesem Modell wurde die Linsenkonstruktion der VM-Mount-Version re-designt und auf die Erfordernisse von Vollformatkameras mit E-Anschluss optimiert. Voigtländer verspricht ein wundervolles Bokeh.

Weitere Informationen zu den angekündigten Manuellfokus-Objektiven gibt es derzeit noch nicht.