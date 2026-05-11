DJI bringt DJI Osmo Mobile 8P mit abnehmbarer Fernbedienung

DJI stellt dem DJI Osmo Mobile 8 eine Variante für anspruchsvolle Anwender zur Seite. Der neue 3-Achsen-Smartphone-Gimbal Osmo Mobile 8P ist für Anwender konzipiert, die zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten bei Bildausschnitt und Kameraführung sowie eine verbesserte Motivverfolgung wünschen. Das zentrale Unterscheidungsmerkmal zum Osmo Mobile 8 ist der neue „Osmo FrameTap“ – eine abnehmbare Fernbedienung mit integriertem 1,4-Zoll-Display. Dieses zeigt entweder das Livebild des Smartphones oder die Ansicht des optionalen Multifunktionsmoduls 2 an. Über einen Joystick lassen sich Gimbal-Bewegungen und Zoom fernsteuern. Das kann etwa bei Aufnahmen mit der rückwärtigen Hauptkamera oder bei Aufnahmen aus größerer Distanz hilfreich sein. Laut Hersteller beträgt die Reichweite der Fernbedienung bis zu 25 Meter.

Wer das Multifunktionsmodul 2 verwendet, kann außerdem Helligkeit und Farbtemperatur des integrierten Fülllichts direkt über die Fernbedienung anpassen. Das Modul wird magnetisch am Griff befestigt und lässt sich schnell abnehmen.

Die Motivverfolgung basiert auf „ActiveTrack 8.0“, einer Weiterentwicklung von DJIs Tracking-Technologie. In Verbindung mit dem Multifunktionsmodul 2 kann der Gimbal Personen, Tiere sowie bestimmte Objekte wie Fahrzeuge oder markante Sehenswürdigkeiten erkennen und verfolgen. DJI zufolge arbeitet das System auch in dicht gefüllten Umgebungen zuverlässiger als frühere Generationen. iPhone-Nutzer können alternativ die native Kamera-App verwenden, da der Osmo Mobile 8P Apples „DockKit“-Standard unterstützt und damit systemseitiges Tracking ermöglicht.

Der Gimbal wiegt rund 386 Gramm und nutzt die achte Generation der DJI-Stabilisierungstechnologie. Ein integriertes Stativ sowie ein 215 Millimeter langer Verlängerungsstab gehören zur Ausstattung. Das Stativ wurde laut DJI gegenüber früheren Modellen überarbeitet und öffnet sich nun breiter, um auf unterschiedlichen Oberflächen stabiler zu stehen.

Die Akkulaufzeit gibt DJI mit bis zu zehn Stunden an. Über USB-C kann während des Betriebs auch das angeschlossene Smartphone geladen werden, was insbesondere bei längeren Außendrehs oder Livestreams hilfreich sein kann.

Die DJI-Mimo-App bietet verschiedene Kreativfunktionen. „DynamicZoom“ erzeugt filmische Streck- und Staucheffekte, „Slow Shutter“ unterstützt Nachtaufnahmen mit Lichtspuren, und „Action Shot“ soll schnelle Motive flüssiger verfolgen. Zusätzlich steht ein Aufnahmeformat im Seitenverhältnis 2,35:1 zur Verfügung. Die Funktion „360° Infinite Spin“ ermöglicht kontinuierliche horizontale Drehungen der Schwenkachse für Panorama- und Rotationseffekte. Durch das Vorneigen der Schwenkachse sind zudem bodennahe Perspektiven möglich.

DJI bietet den DJI Osmo Mobile 8P in drei Konfigurationen an. Die Standard Combo kostet 159 Euro und enthält den Gimbal, die magnetische Handyklemme 5, den Osmo FrameTap, zwei USB-C-Kabel sowie eine Transporttasche. Die Advanced Tracking Combo für 189 Euro ergänzt das Paket um das Multifunktionsmodul 2. Die Creator Combo für 219 Euro enthält zusätzlich Zubehör aus der DJI-Mic-Serie sowie weiteres Zubehör wie magnetische Frontabdeckungen und einen Tragebeutel.

Für den DJI Osmo Mobile 8P bietet DJI außerdem „Care Refresh“ an. Der Schutzplan deckt unter anderem Unfallschäden, Kollisionen und Wasserschäden ab und umfasst je nach Laufzeit mehrere Austauschgeräte.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von DJI.

