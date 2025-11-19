DJI Osmo Mobile 8 – Smartphone-Gimbal mit Motivverfolgung und nahtloser 360°- Horizontal – Schwenkbewegung

DJI hat den Osmo Mobile 8 vorgestellt, einen Smartphone-Gimbal der achten Generation, der vor allem durch seinen erweiterten Funktionsumfang gegenüber dem Vorgängermodell punktet. Laut der offiziellen Pressemitteilung bietet das Gerät erstmals eine 360°-horizontale Pan-­Rotation, also eine vollständige Drehung um die Y-Achse, was ganz neue Perspektiven etwa für Rundumaufnahmen oder Panoramen eröffnet. Außerdem unterstützt es das Apple DockKit, was die Verbindung mit iPhones erleichtert und die Motivverfolgung sich bewegender Personen ermöglicht, indem der Gimbal das Smartphone entsprechend ausrichtet. Das funktioniert innerhalb der nativen iPhone-Kamera-App oder mit jeder der über 200 iOS-Anwendungen, die mit Apple DockKit kompatibel sind.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem intelligenten Tracking: Der Gimbal kann nicht nur Menschen, sondern erstmals auch Haustiere wie Katzen und Hunde zuverlässig verfolgen. Dazu trägt ein sogenanntes Multifunktions-Modul bei, das magnetisch an der Klemme des Smartphones befestigt wird und dem Gimbal beiliegt. Dieses Modul kombiniert drei wichtige Funktionen: Es enthält einen Mikrofon-Empfänger (kompatibel mit DJI Mic 3, Mic 2 und Mic Mini), ein einstellbares Fülllicht und die Tracking-Elektronik.

Die Lichtfunktion bietet acht Helligkeitsstufen und acht Farbtemperaturen, gesteuert über ein seitliches Rad. Für Musik, Vlogging oder Live-Streams eignet sich der integrierte Mikrofonempfänger – so lässt sich hochwertige Audioqualität ohne separate Empfängereinheit realisieren.

Auf der Softwareseite unterstützt der Osmo Mobile 8 drei verschiedene Tracking-Modi: Neben dem Tracking per Modul erlaubt er auch Gestensteuerung (z. B. Handflächen-Signal zum Starten/Stoppen) und nutzt ActiveTrack 7.0 über die DJI Mimo App mit Dual-Lens-Boost – eine Funktion, bei der sowohl Weitwinkel- als auch Teleobjektiv des Smartphones genutzt werden, damit das Motiv bei schnellen Bewegungen oder in komplexen Szenen nicht verloren geht.

In puncto Ergonomie setzt DJI auf einen besonders komfortablen Griff, der das Filmen aus niedrigen Perspektiven erleichtert. Zusätzlich sind ein ausziehbarer Stab (integrierte Verlängerung) und ein kleiner Tripod mit an Bord – ideal für stabil stehende Aufnahmen oder freie Hände.

Mit einem Gewicht von 370 Gramm liegt der Gimbal im üblichen Rahmen für Smartphone-Stabilisatoren. Der Akku bietet laut Hersteller bis zu 10 Stunden Laufzeit, und über den USB-C-Anschluss lässt sich gleichzeitig das Smartphone laden – nützlich bei längeren Drehs oder Livestreams.

Ein weiteres technisches Detail ist die verbesserte Klemme. Die magnetische Halterung kann auch größere Smartphones mit schwereren Kameramodulen stabil fixieren.

Preislich startet der Osmo Mobile 8 laut DJI bei 159 Euro. Das Multifunktionsmodul, das das Tracking von Menschen und Haustieren, Audioempfang sowie Beleuchtungsfunktionen kombiniert, ist in der Basisversion enthalten. Darüber hinaus gibt es noch zwei leicht unterschiedliche Versionen mit der Bezeichnung Vlog Combo für 192 Euro, die darüber hinus einen Mini-Sender und diverses Zubehör enthalten, sowie ein separates Trackink-Kit für 49 Euro, bestehend aus Multifunktionsmodul und Zubehör.

Die Auslieferung erfolgt über den DJI Store und autorisierte Handelspartner.