Aurora C LUX: Einstelllichtadapter für Firefly II-Softboxen und Videoleuchte

Der südkoreanische Hersteller Aurora Lite Bank kündigt mit dem C LUX einen Einstelllichtadapter an, der anstelle des Deflektors im Inneren von Firefly II-Softboxen montiert wird und durch sein 10W-LED-Einstelllicht, das in der Helligkeit etwa einer 100-Watt-Lampe entspricht, die Beurteilung der Lichtführung erleichtert. Dank seiner runden Konstruktion und des Durchmessers von 11 cm übernimmt das neue C LUX auch die Funktion des Deflektors und kann mit dem mitgelieferten Zubehör wahlweise direkt oder indirekt verwendet werden.

Ein vom C LUX abnehmbarer Diffusor gestattet die Änderung der Lichtverteilung und Lichtintensität. Der integrierte Lithiumakku ermöglicht eine Betriebsdauer von ca. 60 Minuten bei voller, ca. 120 Minuten bei halber Leistung; geladen wird die Leuchte über einen USB-Mini-Anschluss mit Hilfe eines handelsüblichen Ladegerätes.

Das mit 40 0,25-Watt-LEDs ausgestattete C LUX kann auch als Dauerlichtquelle für Videoaufnahmen, zur Aufhellung von Schatten und/oder als Catchlight direkt auf der Kamera verwendet werden. Zur Befestigung auf einer Kamera, Videokamera oder einem Stativ ist der C LUX mit einem Aufsteckfuß für einen Blitzschuh sowie einem ¼-Zoll-Gewinde ausgestattet. Das geringe Gewicht von nur 156 g vereinfacht dabei Aufnahmen aus der freien Hand.

Das Aurora C LUX ist ab Anfang November 2017 inkl. Transporttasche zum Preis von rund 130 Euro im Fotofachhandel erhältlich. Firefly II-Softboxen werden als Octaboxen in den Durchmessern 50 cm und 65 cm sowie als Softboxen mit den Abmessungen 25 x 60 cm und 50 x 50 cm angeboten.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Aurora Lite Bank oder Hensel Visit.

Aurora C LUX: Technische Daten