Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing veröffentlicht Bildhonorare 2021

Jedes Jahr ermittelt die Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (mfm) die aktuellen Honorare für Fotonutzungen in Deutschland und gibt diese unter dem Titel „Bildhonorare“ als Broschüre heraus. Die Publikation soll Bildlieferanten und Bildnutzern als Informations- und Planungsinstrument dienen. Die mfm ist ein Arbeitskreis des Bundesverbandes professioneller Bildanbieter e.V.

Die Print-Ausgabe der Broschüre kann für 28 Euro zzgl. Versandkosten beim BVPA bestellt werden. Im ePaper-Format für mobile Endgeräte und den Desktop-Browser kostet die Publikation „mfm-BILDHONORARE“ 38 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des BVPA.

Pressemitteilung

VERLÄSSLICHE KONSTANTE IN KRISENZEITEN: MFM-BILDHONORARE 2021 ERSCHIENEN!

Die jährlich von der mfm ermittelten marktüblichen Honorare für Fotonutzungen in Deutschland werden in der Publikation „mfm-BILDHONORARE“ veröffentlicht. Die Ausgabe 2021 ist ab sofort in der gedruckten Version und auch im ePaper-Format für mobile Endgeräte und den Desktop-Browser erhältlich. Der Titel spiegelt diesmal die außergewöhnliche Zeit wider.

Die fortschreitende Verschiebung des Bildermarktes von analogen Print- zu vielfältigen digitalen und Social-Media-Bildnutzungen setzt sich auch in der mfm-BILDHONORARE 2021 fort. Die Grundlagen der diesjährigen Erhebung wurden am mfm-ROUNDTABLE in enger Kooperation mit den Fotoverbänden und den BVPA-Bildagenturen erarbeitet und an die aktuellen Entwicklungen in der Bildvermarktung angepasst.

In der neuen Ausgabe finden sich in einem umfangreichen Medienverzeichnis nahezu alle Nutzungsarten sowie übliche Aufschläge und Nachlässe. Darüber hinaus bildet die Publikation auszugsweise weitere Vergütungssysteme und Tarifverträge ab, beispielsweise zu Auftragsproduktionen.

Nutzer der mobilen ePaper-Version für iOS- und Android-Geräte können sich über Features wie die Suchfunktion, den Lesemodus oder die Tabellen-Einzelansicht freuen, die eine einfache Navigation innerhalb der Ausgabe ermöglichen.

Unter www.bvpa.org/shop können Sie die mfm-BILDHONORARE 2021 ab sofort als Print zum Preis von € 28,– zzgl. Versandkosten bestellen. Die ePaper-Variante für mobile iOS-/Android-Geräte und als Browser-Version für den Desktop-Computer ist als Digital-Paket zum Preis von € 38,– erhältlich und kann auch – wie bereits vorherige Ausgaben – direkt über die App Stores erworben werden. Der Kauf erfolgt über den App-Kiosk „Bildhonorare“ in Apples App Store oder bei Google Play.

Über die Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (mfm):

Die Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (mfm) ermittelt jährlich die aktuellen Honorare für Fotonutzungen in Deutschland und gibt diese unter dem Titel „Bildhonorare“ als Broschüre heraus. Diese Publikation dient seit vielen Jahren Bildlieferanten und Bildnutzern als wichtiges Informations- und Planungsinstrument. Die mfm ist ein Arbeitskreis des Bundesverbandes professioneller Bildanbieter e.V. (BVPA). Im Arbeitskreis sind neben Bildagenturen und Fotografen auch korporative Verbände wie AGD, AWI, BFF, BVK, CV, DGPh, dju in ver.di, DJV, FREELENS, PIC-Verband und Portalanbieter der Bildbranche vertreten.