AdobeStockNacht Livestream mit Top-Künstlern

Am kommenden Mittwoch, dem 25. April 2018, findet die nächste #AdobeStockNacht statt. Adobe verspricht einen spannenden Abend voller Inspiration und Information. Im Livestream der #AdobeStockNacht präsentieren Top-Fotografen, Illustratoren und Videoproduzenten ihre Workflows mit Stockmedien.

Bilder und Videos transportieren Botschaften schneller, effektiver und emotionaler als reiner Text. Wie man bei Adobe Stock nach dem passenden Material sucht und dank nativer Integration in Creative Cloud seinen Workflow beschleunigt und optimiert, erfahren Sie in der #AdobeStockNacht von Kreativ-Profis wie DXTR the Weird, Matthias Schwaighofer, Rocket Beans TV und anderen.

#AdobeStockNacht Livestream

Wann: 25. April 2018 von 19 – 22 Uhr

Wo: Auf YouTube, dem Adobe Creative Connection Blog oder direkt hier im Artikel

#AdobeStockNacht Livestream: Die Highlights

In drei Themenblöcken bietet die #AdobeStockNacht Wissenswertes für Kreative, die Stockmedien vermarkten oder für ihre Kreationen einsetzen, ebenso wie für alle Nutzer, die Stockmaterial gebrauchsfertig fürs Publishing verwenden. Die Livestream-Zuschauer erwartet außerdem Inspiration zu aktuellen Bildtrends, Einblicke in die Workflows der Szenegrößen und praxisnahe Quicktipps im Umgang mit Adobe Stock.

Dazu begrüßen die Gastgeber Murat Erimel und Sven Doelle von Adobe hochkarätige Kreative. Stockfotograf Michael Schauer gibt Tipps zur Planung, Motivwahl und Bearbeitung erfolgreicher Stockfotos, Design-Shootingstar Dennis Schuster alias DXTR the Weird gibt Einblick in seinen inspirierenden Stil und spricht darüber, inwiefern in seinen Illustrationen Stockmedien eine Rolle spielen. Außerdem schildern die Web-TV-Pioniere von Rocket Beans TV, wie Stockvideomaterial ihre Projekte pusht. Digitalkünstler DomQuichotte präsentiert über den Abend hinweg praktische Anwendungsbeispiele und nützliche Tutorials.

#AdobeStockNacht Livestream: Vormerken und dabei sein

Das alles und vieles mehr erwartet die Livestream-Zuschauer bei der #AdobeStockNacht am 25. April 2018 von 19 bis 22 Uhr. Alle Updates zur Veranstaltung und zum Programm bieten der Creative Connection Blog und die Facebook-Veranstaltung von Adobe.

Und für alle, die jetzt schon nicht mehr warten wollen, gibt es bei Adobe Stock aktuell zur Erstanmeldung im ersten Monat 10 Bilder zum Testen, Ausprobieren und Kreativwerden dazu.