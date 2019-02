Adobe Stock #VisualTrends 2019: Natural Instincts

ID: 198230318 | stock.adobe.com/de

Auch in diesem Jahr ermittelt Adobe Stock anhand seiner Bildverkäufe wieder eine Reihe von sich abzeichnenden Trends. Besonders deutlich zeichnet sich der erste Trend dieses Jahres – von Adobe Stock als „Natural Instincts“ betitelt – ab. Er steht für eine Umwelt- und naturbewusste Einstellung, die sich in dem Bemühen zeigt, möglichst wenig Müll zu produzieren, nachhaltig produzierte Kleidung zu tragen, auf natürliche Inhaltsstoffe in der Nahrung zu achten und sowie gesünder zu leben. Auch wenn es oft an der praktischen Umsetzung hapert, sehnen sich wohl immer mehr Menschen nach einem naturnäheren Leben.

ID: 171667257 | stock.adobe.com/de

Verbraucher suchen vermehrt Gesundheit, Spiritualität und einen Zufluchtsort – und finden diesen in der Natur. Bei Adobe Stock zeigt sich das darin, dass etwa der Suchbegriff „Self-care“ im Jahr 2018 bereits 78 Prozent häufiger eingegeben wurde als noch im Vorjahr. „Veganismus“ legte sogar um 93 Prozent zu. Ein Künstler, der die Sehnsucht nach Natur und Wildnis mit seinen Bildern fleißig befeuert, ist der Adobe-Stock-Anbieter Ben Simon Rehn. Der gebürtige Deutsche lebt und arbeitet in Island, bereist jedoch regelmäßig andere Kontinente wie beispielsweise Afrika.

Mehr zu diesem Bildtrend lesen Sie im Creative Connection Blog. Entsprechende Bilder präsentiert Adobe stock in einer eigens zusammengestellten Galerie.