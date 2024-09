Wo ist das September-Community-Update von Adobe?

Adobe steht bei Kreativen aus verschiedenen Gründen in der Kritik. Ein zentraler Punkt ist dabei auch der Fokus auf künstliche Intelligenz. Darauf geht Adobe in einer Community-Note ein – die für deutsche Nutzer aber nicht aufzufinden ist.

Kritik an Adobe

Im deutschen Sprachraum haben sich die Wogen bezüglich des Abo-Models inzwischen geglättet. Und für Fotografen ist das Foto-Abo in der Tat auch meiner Meinung nach ein super Deal, von dem ich vor 20 Jahren als Student geträumt hätte. Teuer wird es aber, wenn man nur ein oder zwei Programme mehr als Photoshop und Lightroom benötigt. Denn dann wird es teuer und man landet direkt bei der Buchung der gesamten Creative Cloud Suite.

Vor drei Wochen verwiesen wir hier auf den Podcast von Petapixel, der vorwiegend die Stimmungslage in den USA abbilden möchte: Bleibt Adobe ein rotes Tuch für Fotografen?

Auch dort äußern sich in den Kommentaren natürlich in erster Linie die lauten Kritiker und Unzufriedenen. Durch Funktionen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, fühlen sich immer mehr Künstler und Fotografen in ihrer Existenz bedroht und lasten deshalb natürlich Adobe an, dass dort massiv auf KI gesetzt wird. Alle diese Punkte fassen die Fotografie-Influencer von Squarespace, ich meine natürlich die Northrops, in diesem Video zusammen:

Adobes Reaktion

Das alles ist natürlich Grund genug für eine Reaktion von Adobe. Da man (genauer gesagt ich) in Deutschland von alledem kaum etwas mitbekommen hatte, war ich vor ein paar Tagen erfreut zu sehen, dass Adobe auch seine deutschsprachigen Nutzer über die Creative Cloud App informiert und deren Anliegen und Bedenken adressiert:

Leider ein Schuss in den Ofen, denn mit einem Klick auf »Update lesen« wird man auf eine Seite geschickt, die es nicht gibt:

Eijeijei!

Leider ist der Hinweis in der Creative Cloud App nach dem Anklicken der Schaltfläche auch verschwunden, sodass ich nicht einmal kontrollieren kann, ob und wann der Link gefixt wurde.

Mit der Suchfunktion auf der Adobe-Website findet man ohnehin nichts und dementsprechend blieb auch die Suche nach diesem „Community Update“ erfolglos. Auch per Google übrigens. Ich nehme an, die Seite wurde schlicht nicht übersetzt und korrekt eingebaut.

Sollte ich einen entsprechenden Link erhalten, werde ich diesen hier nachtragen. Bis dato habe ich von Adobe noch nichts gehört.

Gemeint ist vermutlich das Pendant dieser Seite:

Adobe Stock’s continued commitment to creators in the era of Generative AI, obwohl hier nur von Adobe Stock in der Überschrift die Rede ist. Falls Sie sich schon einmal einen Eindruck von den potenziellen Inhalten machen möchten, ist das aber ein guter Startpunkt, da die meisten der erwähnten Bedenken dort zumindest angesprochen werden.