Videografie lernen für Fotografen – ein begleiteter Online-Kurs

Viele Fotografen tun sich ungemein schwer, mit ihrer Kamera Videos zu produzieren. Dabei besitzen sie oft Geräte, die Filme in Kinoqualität produzieren könnten. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wer die unfreiwilige Corona-Freizeit zur Verbesserung seiner filmerischen Fähigkeiten nutzen will, sollte sich mal Rüdiger Schestags Fotolehrgang “Video für Fotografen” ansehen, den wir im DOCMA Shop aktuell zum Sonderpreis anbieten.

Das Ziel

Der Selbstlernkurs besteht aus vielen Videos und Beispielen, die zeigen, wie Sie selbst perfekte Videos dem eigenen Equipment aufnehmen. Der Kurs richtet sich an Fotografen, Künstler und Unternehmer. Im Mittelpunkt stehen Produktionen mit professionellem Anspruch, etwa wenn die Videos im Online-Marketing zum, Einsatz komen sollen oder wenn es darum geht Veranstaltungen professionell zu dokumentieren. Der Videografiekurs ist ein Zusatzkurs zur Ausbildungsreihe Fotografie der XLAB-Akademie. Neben allen wichtigen theoretischen Grundlagen der Videoproduktion lernen Sie, mit vorhanden Kameras oder dem Smartphone Videos in hoher Qualität aufzunehmen. Zudem geht es darum, Equipment für Licht und Ton einzuschätzen und zu bedienen.

Die Themen

Kapitel 1: Theorie, Technik und Grundlagen

Kapitel 2: Praktische Arbeit

Kapitel 3: Schnitt und Bearbeitung

Kapitel 4: Abschlussaufgabe

Der Anspruch

Der Online-Kurs zum Videografie lernen ist in erster Linie für professionelle Anwedner konzipiert. Also für alle, die mit den daraus entwickelten Fähigkeiten Geld verdienen werden. Er richtet sich zum Beuispiel an Fotografen, die ihr Leistungsspektrum erweitern wollen, aber auch an Unternehmer oder Marketing-Verantwortliche, die ihre Produkt-Videos optimieren möchten. Der Kurs besteht inhaltlich im Wesentlichen aus Lese- und Videoeinheiten. Wer den Kurs bucht, erhält eine persönliche Online-Betreuung der Abschlussaufgaben und ein Zertifikat.

Den Kurs mit ca. 20% Rabatt buchen Sie hier im DOCMA Shop