Peakto 2.6: KI-gestützte Auswahl und Dublettenerkennung für die gesamte Mediathek

Mit Version 2.6 erweitert Cyme die Fotoverwaltungssoftware Peakto um KI-basierte Funktionen für das Auffinden ähnlicher, nahezu identischer oder redundanter Bilder im gesamten Bildbestand. Das Update soll zudem Verbesserungen für die Zusammenarbeit in Teams und Arbeitsgruppen sowie eine spürbare Performance-Steigerung bringen. Peakto gibt es nur für Apple-Computer, und alle KI-Prozesse laufen lokal auf dem Computer. Die Software bietet Zugriff auf alle Fotos und Videos eines Anwenders über eine zentrale Oberfläche – unabhängig davon, welches Bearbeitungsprogramm oder Speichermedium genutzt wird.

Globale Dublettenerkennung und intelligente Bildauswahl

Peakto 2.6 ermöglicht erstmals eine KI-gestützte Dublettenerkennung und Bildauswahl, die nicht nur einzelne Ordner oder Kataloge durchsucht, sondern das gesamte Fotoarchiv umfasst. Die Software analysiert sämtliche Bilder – unabhängig davon, ob sie auf lokalen Festplatten, externen Laufwerken, Netzwerkspeichern (NAS) oder in unterschiedlichen Katalogen liegen. So werden ähnliche oder nahezu identische Aufnahmen und Dubletten über alle Speicherorte hinweg erkannt. Wer beispielsweise nach dem perfekten Porträt aus einer Serie sucht, erhält jetzt einen vollständigen Überblick über alle Varianten – auch wenn sie verstreut auf mehreren Festplatten liegen.

Effizientere Speicherverwaltung und Portfolio-Optimierung

Durch die systemweite Analyse sollen sich doppelte oder wenig aussagekräftige Bilder gezielt identifizieren und löschen lassen. Neben der so geschaffenen Ordnung hat dies den Vorteil, dass freier Speicherplatz gewonnen wird. Im Idealfall kann das eigene Portfolio auf die stärksten Motive reduziert und das Archiv schlank gehalten werden.

Leistungssteigerungen für große Archive

Laut Cyme wartet Peakto 2.6 außerdem mit deutlichen Performance-Verbesserungen auf. Die Software soll jetzt noch größere Bildmengen schneller und stabiler indexieren und verwalten können. Das kommt insbesondere Fotografen zugute, die mit umfangreichen Archiven und professionellen Workflows arbeiten.

Optimierte Zusammenarbeit im Team

Für Teams und Arbeitsgruppen bietet die Web-Version von Peakto 2.6 neue Möglichkeiten: Geteilte Ordner sind jetzt klar gekennzeichnet, die Freigabe von Unterordnern wurde vereinfacht und die gemeinsame Nutzung funktioniert laut Hersteller zuverlässiger – sowohl im WLAN als auch über kabelgebundene Netzwerke.

Peakto ist nur im Abonnement erhältlich: Die Standard-Variante (Mac-Software mit individuellem Webzugang) startet bei 12 Euro pro Monat im Jahresabo, die Pro-Version (mit Multiuser-Webzugang, Gastzugängen und Premiere-Pro-Plugin, letzteres ist erst in Planung) liegt bei 35 Euro pro Nutzer und Monat. Im Monatsabo werden 15 bzw. 45 euro monatlich fällig. Für die Standard-Version wird zudem eine Kaufversion zum Preis von 270 Euro angeboten, die ein Jahr lang Updates umfasst. Danach sind Updates mit einem Preisnachlass möglich.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Cyme.