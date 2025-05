Nik Collection 8 bringt Verbesserungen für Austausch mit Photoshop und überarbeitete Plug-ins

DxO hat die Nik Collection 8 veröffentlicht. Die neueste Version der kreativen Plug-in-Suite bietet eine überarbeitete Benutzeroberfläche und neue Maskierungsfunktionen. Fotografen haben nun die Möglichkeit, Masken direkt aus Photoshop in die einzelnen Plug-ins zu importieren. Diese Funktion nutzt die Auswahlwerkzeuge von Photoshop optimal aus. Außerdem können Masken mit einer neuen Funktion

in der Palette „Lokale Anpassungen“ zwischen den Plug-ins übertragen und zur weiteren Bearbeitung zurück an Photoshop gesendet werden.

Ein wichtiger Aspekt dieser Version ist die intuitivere Rückübergabe von Bearbeitungen an Photoshop. Anwender können ihre Änderungen in ein Smartobjekt umwandeln, um die Bearbeitung non-destruktiv fortzusetzen. Alternativ können sie die Änderungen auf die aktuelle Ebene anwenden oder eine neue Ebene mit einer Maske erstellen.

Anwender können ihre mit Nik Collection bearbeiteten Bilder jetzt direkt als neue Ebene an Photoshop übergeben, während sie in Nik Collection weiterarbeiten. So lassen sich mehrere Ideen für ein Bild ausprobieren, ohne die Bearbeitung zu unterbrechen. Später finden sich alle Zwischenschritte in Photoshop als Ebenen wieder.

Darüber hinaus hat DxO die bisherige Nik Plaette in Photoshop durch ein neues anpassbares und andockbares Bedienfeld ersetzt. Diese ermöglicht es mit einem einzigen Klick zwischen den Plug-ins zu wechseln und spart zugleich Platz auf dem Bildschirm. Alle wesentlichen Steuerungen für Ebenen und Masken sind zudem schneller zugänglich.

Die Plug-ins Nik Silver Efex und Nik Color Efex wurden ebenfalls überarbeitet. Nik Silver Efex für die Schwarzweiß-Bearbeitung bietet nun eine verbesserte Benutzeroberfläche und neue Funktionen. Anwender können ihr ursprüngliches Farbbild während der Bearbeitung in Schwarzweiß als Referenzbild anzeigen lassen und so gezieltere Anpassungen vornehmen. Die Logik der Benutzeroberfläche orientiert sich jetzt an Nik Color Efex und Nik Analog Efex , was die Nutzung vereinfacht. Die Filter bleiben auf der linken Seite, bis sie zur Bearbeitung eines Bildes genutzt werden. Überarbeitete Lokale Anpassungen: Die Filter ClearView und Selektive Tonwerte können nun lokal eingesetzt werden. Neu ist auch, dass jeder Filter jetzt verschiedene voreingestellte Optionen für eine schnelle Anwendung umfasst.

In Nik Color Efex können Fotografen gezielt bestimmte Farbbereiche für Korrekturen auswählen. Es genügt, dazu auf die zu bearbeitende Farbe zu klicken. Diese Funktion ermöglicht präzise Anpassungen und eine noch detailliertere Bearbeitung der Bilder.

Der Schnell-Export wurde ebenfalls optimiert, um den Wechsel zum TIFF-Format zu beschleunigen und die Exportoptionen sofort zugänglich zu machen.

Unterm Strich bietet das Update vor allem eine technische Überarbeitung für die Generierung und den Austausch von Auswahlen innerhalb der Plugins und mit Photoshop und ansonsten wenig neue Funktionen.

Die Nik Collection 8 ist ab sofort für macOS und Windows erhältlich. Die neue Lizenz kostet 160 Euro, während ein Upgrade von den Vorgängerversionen 6 oder 7 für 90 Euro zu haben ist. Eine 30-Tage-Testversion steht ebenfalls zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Anbieters.