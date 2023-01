ACDSee Free – kostenloser Dateibrowser für Windows

Das kanadische Softwarehaus ACD Systems hat ACDSee Free mit deutscher Bedienoberfläche veröffentlicht. Es handelt sich dabei um einen kostenlosen Dateibrowser für Windowscomputer, der sich unter anderem zum Betrachten von Raw- und anderen Bildern per Schnellansicht sowie zum Durchsuchen und Sortieren von Medienbeständen (Dateinamen, Bildtyp, Dateigröße, Aufnahmedatum und Änderungsdatum) eignet. Mit der Software können Fotografen schnell größere Bildbestände durchsuchen und betrachten. ACDSee Free bietet darüber hinaus eine Diashow-Funktion, eine Stapelverarbeitung für das Drehen und Spiegeln von Bildern, eine Druckfunktion (Einzelbilder/Kontaktabzug) sowie eine Funktion zum Teilen von Medien. ACDSee Free ist im Wesentlichen ein Dateibrowser. Für die Raw-Konvertierung, Bearbeitung und vollwertige Dateiverwaltung bietet ACDSee das Photo Studio in verschiedenen Versionen (Ultimate, Professional oder Home) als Monats- beziehungsweise Jahres-Abo oder zum Einmalkauf an.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von ACDSee und in der unten stehenden Pressemitteilung.

