Eigene Photoshop-Panels mit dem Configurator-Reloaded-Plug-in anlegen

Mit dem Photoshop-Plug-in „Configurator Reloaded 2“ kann man nun endlich wieder eigene Panels auf einfachste Art und Weise in Photoshop zusammenstellen – und zwar dank UXP-Basis sogar im nativen Photoshop-Modus auf Apple-Silicon-Macs.

Das Configurator-Reloaded-Panel stellt drei frei konfigurierbare Bedienfelder zur Verfügung, die sich nahtlos an den Rest der Photoshop-UI andocken lassen. Praktisch: So kann man ein schmales Band mit häufig benötigten Befehlen unter dem Dokumentfenster platzieren. Hier beispielsweise mit den wichtigsten Ebenenmodi. © Olaf Giermann. Die Entstehung dieses Bildes per klassischer Fotomontage beschreibe ich übrigens in DOCMA 107 ab Seite 80.

Kleiner Configurator-Geschichtskurs

Adobe hatte einst einen Configurator für Photoshop CS5 und CS6, mit dem man eigene Bedienfelder anlegen konnte. Der wurde eingestampft.

Adobes inzwischen nicht mehr verfügbare Configurator war lange nicht so einfach zu bedienen wie der Configurator Reloaded.

Programmierer Thomas Zagler entwickelte daraufhin den „Configurator Reloaded“ für den gleichen Zweck. Auch die zugrundeliegende CEP-Technologie wird von Adobe inzwischen nicht mehr weiterentwickelt. Das alte Panel kann man zwar noch weiter nutzen, aber auf Macs war dazu die Ausführung von Photoshop im langsamen Rosetta-Modus (siehe hier) notwendig. Jetzt gibt es den „Configurator Reloaded 2“, der auf der neuesten UXP-Technologie von Adobe basiert, die deutlich ressourcenschonender und damit schneller läuft als alles zuvor.

Configurator Reloaded: Bedienung

Wenn ich ein Hauptmerkmal des neu aufgelegten Photoshop-Plug-ins von Programmierer Thomas Zagler herausstellen müsste, dann wäre das die einfache Bedienung. Befehle (Menübefehle, Aktionen, Pinselvorgaben …) zieht man einfach aus einem unteren „SlideIn“-Bereich an die gewünschte Position.

Den „SlideIn“ unten ausklappen und die gewünschten Befehle per Drag-and-drop nach oben ins Panel ziehen. Einfacher geht es kaum, sich ein eigenes Panel mit exakt den Befehlen zusammenzustellen, die man ständig benötigt.

Farbe und Bezeichnung einer Schaltfläche legt man per Rechtsklick fest. Schriftgröße und Spaltenbreite lassen sich in den Einstellungen wählen.

Im Panel-Menü findet man sich schnell zurecht und wenn es einmal hakt, gibt es hier auch schnellen Support auf verschiedenen Wegen – etwa im Discord-Channel des Programmierers.

Bestimmte Panel-Elemente wie Überschriften oder Bereichswähler sind ausblendbar, um so Platz auf dem Monitor zu sparen. Wer sich ein wenig mit der Bedienung von Fenstern und Panel-Menüs in Photoshop auskennt, muss hier keine Bedienungsanleitung lesen. Ich hatte Thomas schon – nur halb im Spaß – empfohlen, sich diese einfache Bedienung doch patentieren zu lassen.

Sicherung

Vorgenommene Konfigurationen lassen sich exportieren und importieren, sodass man sich im Falle eines Rechnerausfalls oder beim Umzug auf einen anderen Rechner nicht die ganze Arbeit noch einmal machen muss.

In den Einstellungen lassen sich oben bestimmte Elemente des Panels bei Bedarf ausblenden. Darunter exportieren oder importieren Sie erzeugte Arbeitsbereiche – entweder als Sicherungskopie oder um diese auf einen anderen Rechner zu übertragen.

Ich hatte mir die gesicherte Konfiguration ja immer in meine Creative Cloud Files gespeichert, um sie auf allen Rechnern, bei denen ich mich in der Creative Cloud anmelde, zur Verfügung habe. Aber leider stellt Adobe diesen Dienst zum 1. Februar 2024 ein (mehr Informationen dazu). Na ja, Dropbox, iCloud oder ein schnöder Memorystick tun es auch. 😉

Die Möglichkeiten des Configurators

Ich zitiere mich der Einfachheit einmal selbst aus einem Blogbeitrag zur ersten Version des Configurator Reloaded: Mit dem Configurator Reloaded können Sie ausschließlich die Funktionen und Werkzeuge einblenden, die Sie wirklich ständig benötigen. Was ich besonders mag:

Es lassen sich mehrere Arbeitsbereiche im Panel anlegen und so die wichtigsten Funktionen für unter anderem die Fotokorrektur oder das Malen zusammenstellen. In jeden Arbeitsbereich können Sie weitere Container für das Zusammenfassen von Funktionen hinzufügen, die Sie mit einem Doppelklick auf und zuklappen können. Das einfache Zusammenstellen des Panels per Drag-and-drop: Sie klicken auf den Pfeil unten und ziehen die gewünschte Funktion nach oben ins Panel. Unterstützung von Aktionen: Ihre geladenen Aktionen werden bei der Panelkonfiguration ebenfalls angezeigt, sodass Sie diese ebenfalls einfach per Drag-and-drop positionieren können. Die Farbe der Container oder auch der einzelnen Funktionen kann man per Rechtsklick ändern.

Beispiel-Configs

Mein Hauptpanel beschränkt sich auf wenige Workflow-Funktionen, da ich die meisten Aufgaben rund um Freistellen und Maskieren bereits in meinem DOCMA-Freistellen-Panel organisiert und funktionell optimiert habe.

Die für mich wichtigsten Funktionen im Configurator zusammengestellt: Die wichtigsten Pinselspitzen, Filter und Aktionen.

Spannend ist sicher auch das Zusammenstellen von Ebenenmodi, die Sie so mit nur einem Klick anwenden können, ohne sich die entsprechenden Shortcuts merken zu müssen.

Oder als schmale Leiste:

Eins der Panel ist vorkonfiguriert mit einer Auswahl wichtiger Funktionen:

Fazit

Sehr empfehlenswert, um sich drei maßgeschneiderte Bedienfelder mit den häufigsten benötigten Photoshop-Funktionen, Werkzeugen und Aktionen zusammenstellen. Das Panel erhalten Sie hier. Es kostet 44,90 US-Dollar. Im Preis inbegriffen ist ein Jahr kostenlose Updates für das Panel. Nutzen Sie diesen Affiliate-Link, dann unterstützen Sie meine kostenlose Arbeit hier auf dem Blog. Vielen Dank. 🙂

Verlosung

Da Sie bis hier gelesen haben, erhalten Sie nun noch die Chance, das Configurator-Panel kostenlos zu erhalten. Programmierer Thomas Zagler verlost eine Lizenz. Alles, was Sie dafür machen müssen, ist es, hier einen Kommentar unter dem Blog zu hinterlassen. Teilen Sie Ihre Wünsche für das Panel mit, warum Sie es benötigen oder was auch immer Sie denken. Ich ziehe vor meinem Blogbeitrag nächste Woche einen Gewinner per Zufallszahl. Ist das was? 😉

🎁

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende!