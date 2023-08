Neue Adobe Bridge Beta bringt neben Neuerungen auch eine alte Funktion zurück

Adobes Beta-Programme sind meist nicht weniger stabil als die offiziellen Releases. Im Gegenteil: Oft sind viele Bugs dort bereits gefixt. Ich arbeite deshalb fast ausschließlich mit den Beta-Versionen. Das gilt insbesondere für Bridge 14, die einige praktische Neuerungen und viele Bugfixes enthält.

Die wohl beste Neuerung: Man kann jetzt Tastenkürzel in Bridge vergeben.

Installation der Beta

Öffnen Sie die Creative-Cloud-App, klicken Sie in der linken Spalte auf »Beta-Applikationen« und dann in der rechten bei „Bridge (Beta)“ auf »Installieren«. Das war es schon. Aus der App heraus können Sie Bridge auch gleich starten, indem Sie auf »Öffnen« klicken.

Die Neuerungen

Die Rückkehr mehrerer Bridge-Fenster

Ein großer Pluspunkt bei der Einführung der Bridge-Version 13 war, dass man im Gegensatz zu den früheren Versionen mehrere Inhaltsfenster öffnen konnte. Dadurch kann man die Inhalte mehrerer Ordner gleichzeitig sehen, sie vergleichen und Dateien per Drag-and-drop zwischen ihnen kopieren oder verschieben. Diese Inhaltsfenster kann man auch auf mehreren Monitoren frei platzieren.

Es gibt dabei nur einen Haken: Bridge 13 hatte lediglich ein einziges »Ordner«-Panel mit der Ordnerhierarchie. Um also etwa den Inhalt eines Fensters auf dem zweiten Monitor zu ändern, muss man das »Ordner«-Panel auf dem anderen Monitor nutzen. In früheren Versionen hatte man einfach ein neues, komplettes Bridge-Fenster erzeugt (»Strg/Cmd-N«) und dieses auf den anderen Monitor geschoben. Inklusive der hierarchischen Ordneransicht.

Tja, und genau das funktioniert jetzt wieder genauso in Bridge 14.

Mehrere Inhaltsordner lassen sich dennoch gleichzeitig anzeigen. Es gibt nur eine einzige Einschränkung bei diesen „sekundären Fenstern“: Sie können einzelne Panels nicht abdocken. Man kann also keine frei schwebenden Bedienfelder aus dem sekundären Fenster ziehen (beim Hauptfenster geht das aber nach wie vor, falls Sie das überhaupt benötigen). Das freie Anordnen der Panels innerhalb des sekundären Fensters ist kein Problem, sodass hier kaum Wünsche offen bleiben dürften.

Eigene Tastenkürzel

Die wohl beste Neuerung in der Beta ist, dass man nun eigene Tastenkürzel vergeben kann. Sogar auf der Ebene einzelner Bedienfelder. Adobe-Premiere-Nutzern dürfte der Anpassungsdialog bekannt vorkommen. Auf den ersten Blick etwas verwirrend, ist er sehr praktisch beim Finden und Zuweisen geeigneter Tastenkombinationen, wenn Sie sich einmal eingefunden haben. Hiervon könnte sich jetzt bitte auch Photoshop eine Scheibe abschneiden. Allein schon das Suchfeld würde das Zuweisen von Kürzeln dort auch sehr beschleunigen.

Dateien verpacken und entpacken

Per Rechtsklick können Sie jetzt ausgewählte Dateien als ZIP-Archiv verpacken – und wieder entpacken. Ein Wechsel in den Finder oder Explorer ist also nicht mehr nötig.

Sonstige Neuerungen

Nutzer der Adobe Substance Suite können Inhalte jetzt direkt aus der Bridge heraus in Stager platzieren (»Rechtsklick > Platzieren in > Adobe Substance 3D Stager«).

Im Vollbildmodus (Leertaste drücken!) können Sie jetzt Dateiname, Farbtag und Wertungssternchen per Tastendruck ein- und ausblenden. Standardmäßig erfolgt das mit der Taste »C«.

Statt JPEG haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, JPEG-Dateien mit dreistelligem Suffix zu exportieren. Klingt gestelzt, aber je nach Zielprogramm für die JPEGs kann es wichtig sein, dass die Dateiendung nur JPG und nicht JPEG ist.

Zu guter Letzt gibt es noch die üblichen Bugfixes.

Ganz rund läuft die Bridge immer noch nicht und die Oberfläche weist noch so manche Fehler und „Unschönheiten“ auf. Aber alles in allem ist dies schon mal ein gutes Beta-Update und ich bin froh, dass Adobe Bridge nicht einfach aus dem Programm geworfen hat. Von den Macken einmal abgesehen, ein hervorragender und hilfreicher Dateibrowser mit guter Integration von Camera Raw und anderen Adobe-Programmen.