PROFI SUMMIT 2025 auf der Imaging World: Konferenz für Profifotografen in Nürnberg

Am 11. Oktober 2025 feiert der PROFI SUMMIT im Rahmen der neuen Imaging World in Nürnberg Premiere. Die Konferenz richtet sich gezielt an professionelle Fotografen, Videoproduzenten und Content Creator. Unter dem Motto „Create & Connect“ stehen aktuelle Entwicklungen rund um Kreativität, KI, Fotorecht und Business im Mittelpunkt.

Der PROFI SUMMIT versteht sich als Weiterentwicklung der früheren Creative Content Conference. Das Programm umfasst Vorträge internationaler Referenten, Best Practices, Workshops sowie Diskussionen zu Stilbildung, Social Media, Marketing und der Zukunft des kreativen Berufsalltags. Auch Themen wie Ausbildung, rechtliche Grundlagen und technische Innovationen sind Teil der Agenda.

Der Zugang zur Imaging World Messe ist im Ticketpreis enthalten. Tickets sind im Vorverkauf für 100 Euro erhältlich, an der Tageskasse für 120 Euro.

via photoscala.de

Pressemitteilung RINGFOTO Events:

Top-Event auf der Imaging World 2025: PROFI SUMMIT für Foto-Professionals

Das Branchen-Ereignis Imaging World vom 10.-12. Oktober in der Messe Nürnberg bietet ein besonderes Highlight: Der eintägige PROFI SUMMIT am 11. Oktober mit einem umfangreichen Konferenzprogramm speziell für Foto-Professionals.

Fürth, im Mai 2025. Ein echtes Highlight der Imaging World 2025 ist der erste PROFI SUMMIT am 11. Oktober: Unter dem Motto „Create & Connect“ erleben die Besucherinnen und Besucher speziell aus dem professionellen Umfeld ein vielseitiges und zukunftsweisendes Konferenzprogramm. Der Fokus liegt auf den Themen Kreativität, Künstliche Intelligenz sowie Fotorecht & Business. Mit dem PROFI SUMMIT setzt die Imaging World die Erfolgsstory der Creative Content Conference fort mit einem inspirierenden Programm aus hochwertigen Inhalten für die tägliche Arbeit als Foto- oder Videoprofi. Zu den Themenbereichen gehören unter anderen „Neue Trends in Foto- & Videoproduktion“, „Einsatz von KI in der kreativen Arbeit“, „Fotorecht, Marketing & Selbstvermarktung“, „Einstieg, Ausbildung und Weiterbildung“ bis hin zu „Deine Präsenz auf Social Media“. Thilo Röhrig: „Das attraktive Programm des PROFI SUMMIT ergänzt die Imaging World um die besonders interessante Zielgruppe der professionellen Fotografen und Content Creators.“

Teilnahme und Preis

Der PROFI SUMMIT ist offen für Profis und ambitionierte Foto-Enthusiasten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich Interessenten frühzeitig anmelden:

https://www.eventim-light.com/de/a/67b6e65fd246670e387ea1a2/e/681b184c69e6d82f91392e24

Die Teilnahmegebühr für den PROFI SUMMIT beträgt im Vorverkauf 100 Euro. Der Eintritt zur Imaging World Messe ist inklusive.