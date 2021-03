Luminar AI: Moods per LUTs

Lookup-Tabellen (LUTs) sind vorgefertigte Farblooks, die Sie nicht nur in Photo­shop oder Video-Software, sondern auch in Luminar AI zur Stilisierung Ihrer Fotos anwenden können. Unter »Mood« (deutsch: Stimmung) finden Sie eine Reihe vorinstallierter Presets (a). Das Ausprobieren ist einfach, denn Sie sehen beim Überstreichen mit dem Mauscursor sofort eine Vorschau des jeweiligen Effekts. Mit »Menge« (mit dieser holprigen Übersetzung ist „Stärke“ gemeint), »Kontrast« und »Sättigung« passen Sie die Auswirkung der LUT nach Ihrem Geschmack an (b). Mit dem Menüpunkt „Benutzerdefinierte LUT-Datei öffnen“ (c) wenden Sie auf Ihrer Festplatte gespeicherte Look­up-Dateien im CUBE-Format in Luminar AI an. Über »Neue LUT-Dateien herunterladen« (d) browsen Sie zum Skylum-Market­place, wo Sie sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige LUT-Vorgaben erhalten.