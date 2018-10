Lightroom-Tipp: Alles zurücksetzen

Nicht jede vorgenommene Änderung gefällt später noch. Deshalb ist es mitunter hilfreich, einzelne Korrekturen zurückzusetzen oder ganz von Neuem zu beginnen und verschiedene Ergebnisse zu vergleichen. In Lightrooms »Entwickeln«-Modul gibt es dafür eine Reihe hilfreicher Funktionen.

Um ein in Lightroom bearbeitetes Bild komplett auf den Ursprungszustand zurückzusetzen, genügt ein einziger Klick. Im »Entwickeln«-Modul finden Sie ganz unten rechts unter den Bearbeitungs-Bedienfeldern die Schaltfläche »Zurücksetzen«. Ein Klick entfernt alle vorgenommenen Änderungen. Sie brauchen aber keine Angst zu haben, irrtümlich diese Schaltfläche anzuklicken und dann alle Korrekturen zu verlieren, denn auch dieser Schritt wird in der »Protokoll«-Palette registriert. Sie können das Zurücksetzen also problemlos ­rückgängig machen.

TIPP: Wenn Sie die Schaltfläche »Zurücksetzen« mit gehaltener »Alt«-Taste anklicken, können Sie die aktuellen Einstellungen als Standardeinstellung für Ihre Kamera festlegen. Um zu den ursprünglichen Standardeinstellungen zurückzukehren, klicken Sie mit gehaltener »Shift«-Taste auf die Schaltfläche.

Mehr Tipps zum zurücksetzen und Vergleichen sowie viele weitere Lightroom-Tipps finden Sie in der neuen DOCMA 85 (Ausgabe November/Dezember 2018).

Das DOCMA-Heft bekommen Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel, an Bahnhöfen und Flughäfen sowie bei uns im DOCMA-Shop. Dort (und nur dort) können Sie zwischen der ePaper-Ausgabe und dem gedruckten Heft wählen. Beides zusammen gibt es auch im Kombi-Abo.

Hier können Sie ganz einfach herausfinden, wo das Heft in Ihrer Nähe vorrätig ist.