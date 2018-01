Friends of DOCMA: Konstantin Killer

Konstantin Killer wurde 1974 in Novosibirsk geboren, lebt aber schon lange im rheinland-pfälzischen Monsheim. Seit 2007 ist das Tauchen seine Leidenschaft, und in der inszenierten Unterwasserfotografie hat er es seitdem zur Perfektion ­gebracht – 2014 zeichnete ihn der Verband Deutscher Sporttaucher als deutschen Meister der Unterwasserfotografie aus. Er beherrscht die Kunst, seine Models so auszuleuchten und in Szene zu setzen, als würden die Fotos im Studio statt in einem Pool entstehen. Konstantin Killer zog es schon als Kind immer wieder ans Wasser, und über den Segelsport kam er schließlich zum Tauchen. Mit der Fotografie beschäftigte er sich von Kindheit an. Mit einer Nikon-DSLR im Unterwassergehäuse ist er in Gewässern aller Art unterwegs; sein Lieblingsrevier sind die Alpenseen mit ihrem glasklaren, kalten Wasser.

